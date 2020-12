Rio Grande do Sul Colisões frontais em Vacaria e Lajeado deixam feridos na manhã de sábado

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Acidente em Vacaria foi uma colisão frontal. Foto: Divulgação/PCRS Acidente em Vacaria foi uma colisão frontal. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu neste sábado (5) pela manhã dois acidentes envolvendo colisões frontais, um em Vacaria e outro próximo de Lajeado.

Dois caminhões

Em Vacaria, nas proximidades da pedreira, na saída para Caxias do Sul, aconteceu um acidente do tipo colisão frontal, por volta das 6h, envolvendo dois caminhões e duas pessoas feridas. Foi no km 42 da BR 116.

O trânsito ficou em meia pista, porém com fluidez. Não há previsão de liberação total em razão da remoção dos veículos e do óleo derramado na pista.

Acidente com carreta e caminhão

A PRF atendeu outro acidente, por volta das 7h deste sábado, em que também ocorreu uma colisão frontal. Foi no km 339 da BR 386, envolvendo um caminhão e uma carreta, resultando na lesão grave dos dois condutores.

Os veículos envolvidos foram um VW/24.280 CRM 6X2 de Porto Alegre e um Scania/R124 GA4X2NZ 360 de Carazinho.

Os condutores, um homem de Nova Santa Rita, de 28 anos, e um de Carazinho, de 40 anos, ficaram presos nas ferragens e foram socorridos pela concessionária CCR com apoio dos Bombeiros de Lajeado, sendo encaminhados ao hospital Bruno Born, naquela mesma cidade.

Os veículos ficaram imobilizados sobre ponte e a ocorrência prosseguiu em atendimento, com trânsito intercalado nos dois sentidos e um congestionamento de cerca de 3 km em cada sentido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul