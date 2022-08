Geral Com -6,4°C, Santa Catarina teve a menor temperatura do ano no Sul do País

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Imagem mostra o amanhecer na cidade de São Joaquim (SC) nesta sexta-feira (19). (Foto: São Joaquim Online/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do ano no Sul do Brasil nesta sexta-feira (19). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros marcaram -6,4ºC na cidade pela manhã. O registro ficou atrás apenas da região do Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, que neste ano teve mínima de -7ºC.

Já em Urupema, na Serra catarinense, além das temperaturas negativas, houve registro de sincelo (pedaços de gelo suspensos das árvores ou dos beirais dos telhados, resultantes da congelação das neblinas). O frio intenso ocorre após o registro de neve no Estado, primeiro do inverno em Santa Catarina. Na noite de quinta-feira (18), flocos de gelo caíram na região serrana.

Na manhã desta sexta, Urubici, na mesma região, chegou a -5,03ºC, às 6h. São Joaquim (-3,99ºC), Urupema (-2,14ºC) , Lages (-0,05ºC) e Painel (-1,64ºC), Lebon Régis (-0,78ºC) e Fraiburgo (-0,58ºC) também tiveram temperaturas abaixo de zero entre a madrugada e o início da manhã desta sexta.

A presença de uma massa de ar de origem polar que passa por Santa Catarina, conforme a Defesa Civil, intensifica o frio no Estado, especialmente na Serra e nas partes mais altas do Oeste, Norte e Vale do Itajaí.

Nessas regiões, há previsão de geada ampla e temperaturas próximas de 0°C no amanhecer deste sábado (20). Nas áreas mais altas da Serra, as mínimas podem atingir -8°C. Também pode haver congelamento de pistas.

Na Região Sul do País, além de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também teve temperaturas negativas. A temperatura mínima registrada no Estado foi de -2,8°C, em São José dos Ausentes.

Previsão do Inmet

Na Região Sul, neste sábado (20), as condições meteorológicas estarão favoráveis a formação de geada, de moderada a forte, em áreas da Campanha, Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste no Rio Grande do Sul e Planalto Sul, Meio Oeste e parte do Planalto Norte Santa Catarina, e também o Sudoeste e parte do Sul do Paraná. Perigo Potencial de geada fraca no restante do Sul, Oeste e Centro do Paraná; nas demais áreas de Santa Catarina, exceto no Litoral; e demais áreas do Rio Grande do Sul, exceto o Leste, Missões, e Fronteira Oeste. No domingo (21), o ar frio começa a perder força, mas parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina continuam com previsão de geadas. As informações são do portal de notícias G1 e do Inmet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral