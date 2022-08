Geral Rio Grande do Sul e mais 13 Estados entram em alerta para o frio intenso, com riscos à saúde

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Na região Sul do País, além de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também teve temperaturas negativas. (Foto: Reprodução)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso de risco à saúde por declínio de temperatura para áreas de 14 Estados, entre eles o Rio Grande do Sul. O alerta laranja considera a possibilidade de redução entre 3ºC a 5ºC. A temperatura mais baixa do ano até aqui no País foi registrada em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, na madrugada desta sexta-feira: -6,4ºC. Em São Paulo, no Aeroporto de Congonhas, a sensação térmica chegou a 0ºC nesta sexta-feira.

Na região Sul do País, além de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também teve temperaturas negativas. A temperatura mínima registrada no Estado foi de -2,8°C, em São José dos Ausentes.

Houve registro de neve nas cidades catarinenses de São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom Jardim da Serra. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um aviso sobre o frio intenso, alertando para o congelamento de pistas e agravamento de doenças cardíacas e respiratórias.

Na Região Sul, neste sábado (20), as condições meteorológicas estarão favoráveis a formação de geada, de moderada a forte, em áreas da Campanha, Campos de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste no Rio Grande do Sul e Planalto Sul, Meio Oeste e parte do Planalto Norte Santa Catarina, e também o Sudoeste e parte do Sul do Paraná. Perigo Potencial de geada fraca no restante do Sul, Oeste e Centro do Paraná; nas demais áreas de Santa Catarina, exceto no Litoral; e demais áreas do Rio Grande do Sul, exceto o Leste, Missões, e Fronteira Oeste. No domingo (21), o ar frio começa a perder força, mas parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina continuam com previsão de geadas.

Segundo a Climatempo, a frente fria começou a impactar o Sul do País na quarta-feira, avançando pelo Centro-Oeste, Sudeste e Rondônia e, mais tarde, áreas do Amazonas, Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal. Neste sábado, a massa de ar polar deve se deslocar pelo litoral da Bahia. Além do frio, ela provoca chuvas fortes e ventos intensos em várias partes do Brasil.

Veja os Estados que têm regiões em alerta laranja, segundo o Inmet: Amazonas; Acre; Rondônia; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Goiás; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; Paraná; São Paulo; Rio de Janeiro; Minas Gerais; Espírito Santo; e Bahia.

Dicas para evitar situações de risco em dias de frio extremo:

– Reforçar a atenção com a segurança de crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais de estimação;

– Evitar técnicas de aquecimento que possam colocar pessoas em risco, como churrasqueiras ou latas com combustíveis acesas;

– Beber bastante água e manter a pele hidratada, principalmente as mãos, pés, rosto e lábios;

– Redobrar a atenção na pista ao dirigir, pois pode haver formação de gelo na pista;

– Usar agasalhos adequados para evitar a hipotermia e aquecer bem as extremidades do corpo com luvas, meias, gorros e cachecóis;

– Introduzir sopas ou chás quentes nas refeições para se aquecer e consumir vegetais e frutas. Vitaminas, sais minerais e antioxidantes ajudam a manter uma boa imunidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Inmet.

