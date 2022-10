Tecnologia Com a chegada do iPhone 14 no Brasil, consumidores buscam formas de driblar os preços

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

A Apple inciou a pré-venda da linha iPhone 14 no Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple já inciou a pré-venda da linha iPhone 14 no Brasil e como já era de se esperar, os produtos serão comercializados em um valor bem alto. Nesse sentido, os preços dos aparelhos começam em R$ 7.599 e podem chegar até R$ 15.499. Aliás, o mercado brasileiro é o que comercializa o segundo entre os mais caros smartphones da maçã pelo mundo.

O primeiro lugar fica com a Turquia, que também é o país no qual se precisam trabalhar mais dias para poder fazer a aquisição do item.

Diante deste cenário, os consumidores buscam formas de driblar o alto valor cobrado pelos novos celulares. Por exemplo, umas das formas é viajar até Miami e fazer a compra do produto lá, fazer um turismo e voltar ao território brasileiro. Entretanto, vale ressaltar que os aparelhos vendidos nos EUA não têm a gaveta para chip físico de operadora.

Para quem não é tão exigente em adquirir o modelo mais recente, a alternativa pode ser comprar os smartphones de gerações anteriores. Dessa forma, o preço fica um pouco menor e o usuário terá em mãos um dispositivo que ainda recebe atualizações do iOS, além de ter uma boa performance.

Uma outra opção é a de adquirir os modelos seminovos. Assim, é possível adquirir modelos atuais ou mais antigos da Apple ou de outras fabricantes por um custo mais baixo. Por fim, quem ainda quiser comprar os mais novos, pode adquirir por meio das Shopping Machines, disponibilizadas pela empresa em São Paulo.

Caso não saiba, são máquinas onde o consumidor faz o pagamento direto via PIX e recebe o aparelho, sem precisar ser atendido por outra pessoa.

Cálculo

Você sabe quantos dias um brasileiro médio precisa trabalhar para comprar um iPhone 14 Pro de 128 GB?

Levando em consideração que o preço oficial do aparelho, em setembro, era de R$ 8.549, o brasileiro precisava trabalhar por 74,2 dias para comprar o lançamento da Apple à vista.

O cálculo leva em consideração os dados mais recentes do IBGE, que indicam que o salário médio no Brasil é de R$ 2.693 bruto (R$ 2.419 líquido). Além disso, o iPhone Index também considera que todo esse dinheiro seja economizado para a compra do iPhone.

Um detalhe curioso do índice deste ano é que o brasileiro precisa trabalhar cinco dias a menos em relação ao ano de 2021. Isso porque no ano passado eram necessários 79,2 dias de trabalho, enquanto essa quantidade chegou a mínima de 63,7 dias em 2019.

