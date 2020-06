Rio Grande do Sul Com a habilitação de mais 624 leitos, o Rio Grande do Sul aumentou em quase 70% a sua capacidade de atendimento por UTIs no SUS

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Estado deve somar em breve 1.590 unidades públicas de terapia intensiva. (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo)

Antes da chegada dos primeiros casos de coronavírus ao Rio Grande do Sul, na primeira quinzena de março, o governo gaúcho oferecia 933 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes adultos no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). A habilitação de mais 624 estruturas desse tipo, nos últimos dias, resultou em 1.557 leitos, ou seja, um aumento de quase 70%.

Além disso, outros 33 leitos de tratamento intensivo já estão prontos, esperando apenas a liberação pelo Ministério Saúde para entrarem em operação. Com isso, o Rio Grande do Sul deve somar, em breve, pelo menos 1.590 UTIs públicas, alcançando assim uma ampliação de 70,4% da capacidade.

“Desde a chegada da pandemia de Covid-10 ao Estado, há mais de três meses, o Estado incluiu entre as suas prioridades o ampliação da capacidade de atendimento na saúde”, ressaltou nesta quinta-feira (18) o governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (18). “A meta era ampliar em pelo menos 60% o número de leitos de UTI para pacientes do SUS. O índice já foi superado.

“Essa ampliação tem o objetivo de evitar um colapso no sistema público de saúde e impedir que pessoas morram sem chance de serem atendidas, como, infelizmente, vem ocorrendo em outros locais”, acrescentou. “Além disso, vai ser fundamental para atendermos à demanda que começa agora, com as doenças respiratórias comuns ao inverno, além dos casos de Covid-19.”

Vale do Caí

Uma das áreas de ampliação é a cidade de São Sebastião do Caí (Vale do Caí), onde o Hospital Sagrada Família já habilitou cinco novos leitos. Durante a transmissão desta quinta-feira, a titular da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado, Ana Maria Rodrigues, a diretora da instituição de saúde, irmã Agnes Biesdorf, e a administradora Maitê Bohn mostraram o novo espaço de atendimento.

“Cada leito está equipado com respiradores, bombas de infusão, monitores cardíacos, rede de oxigénio e cama hospitalar, entre outros equipamentos e utensílios necessários para salvarmos a vida de pacientes graves”, afirmou Maitê.

A coordenadora regional complementou que os novos leitos beneficiarão os 25 mil habitantes do município, bem como de toda a região do Vale do Caí. “É com muita satisfação que estamos abrindo esses novos leitos hoje e fazendo parte da rede de saúde do Estado”, apontou Ana Maria.

De acordo com a titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde) do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, o governo gaúcho está fazendo uma grande força para ampliar o sistema de atendimento. Durante a “live” desta quinta-feira, ela elogiou os municípios e entidades pela parceria. “Hoje é um dia de gratidão”, concluiu.

(Marcello Campos)

