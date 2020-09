Brasil Com a taxa básica de juros a 2%, ganhador da Mega-Sena pode perder mais de 170 mil reais se deixar o dinheiro na poupança

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

A rentabilidade real da poupança afundou no negativo, pois seu retorno anual é de 1,40%. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O ano de 2020 não tem sido fácil para os investidores. Mas além das aplicações em renda fixa e variável, há quem ainda aposte algumas fichas na tradicional Mega-Sena para tentar multiplicar o patrimônio. O sorteio da Mega acumulou e pode pagar R$ 36 milhões caso alguém acerte as seis dezenas neste sábado (19).

Se realmente sair um vencedor, o conselho de planejadores financeiros é claro: fuja da poupança. Na quarta-feira (16), o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu manter a taxa Selic em 2% ao ano. Se você não entendeu o que a taxa básica de juros tem a ver com tudo isso, a resposta é simples. O futuro ganhador pode perder muito dinheiro.

A rentabilidade real da poupança caiu, pois seu retorno anual é de 1,40%. Com a Selic em um patamar igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança devolve o valor investido mais 70% da taxa, somado à Taxa de Referência (TR), que está zerada atualmente.

Em termos práticos, considerando o cenário atual e o valor ajustado pela inflação projetada para 2020, de 1,94%, investir o prêmio de R$ 36 milhões na caderneta de poupança significa perder mais de R$ 170 mil em um ano.

De acordo com o BC, o saldo da poupança até quinta-feira (17) era de mais R$ 995,8 bilhões. Isso significa que quase R$ 1 trilhão investidos entregam rentabilidade menor do que a inflação. “Quem deixa o dinheiro na poupança está destruindo o patrimônio”, diz Sigrid Guimarães, sócia e CEO da Alocc Gestão Patrimonial.

A head comercial CFP da Ágora Investimentos, Maria Eduarda Strucchi, ressalta a importância dos brasileiros pesquisarem sobre outros ativos, que são seguros igual a poupança, têm a mesma liquidez e entregam rentabilidade superior. “O investidor precisa olhar para outros produtos dentro do mercado”, diz.

Educação financeira

Segundo as especialistas, o que leva os investidores ao erro de aplicar na poupança é a baixa educação financeira e a forma como o brasileiro se relaciona com o dinheiro. “Antigamente, o cenário era de juros altíssimos e muitos faturaram com a renda fixa, mas a realidade mudou e muitos não perceberam isso. As pessoas estão perdendo dinheiro”, diz Guimarães.

Outro ponto que pode contribuir para uma escolha mais óbvia é a insegurança em investir em outras aplicações pela falta de conhecimento. “Estamos em um ambiente de juros baixos que nunca foi visto no Brasil e as pessoas não estão sabendo lidar com isso”, diz Strucchi.

Neste contexto, a recomendação é buscar outras alternativas para não perder dinheiro. “Se não sabe onde investir, busque ajuda para montar uma carteira eficiente”, recomenda Guimarães, da Alocc.

Existem hoje várias alternativas em renda fixa que são tão segura quanto a poupança e proporcionaram uma rentabilidade maior. Para quem está começando no universo das finanças, o Tesouro SELIC pode ser uma boa opção, já que que rende 100% da taxa de juros, tem aplicação mínima baixa e o investidor pode ter acesso pelo site do Tesouro Nacional. Outra possibilidade está nos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) ou em Fundos DI, ambos com liquidez diária. Na dúvida, não deixe de procurar um profissional do mercado para ajudar com as decisões de investimentos.

“Começar a investir é igual ir ao médico. Quando você tem uma necessidade e não sabe lidar com ela, o especialista te ajuda”, diz Strucchi, head da Ágora.

