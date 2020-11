Brasil Com a vitória de Adriano Silva em Joinville, pela primeira vez, o Partido Novo elegeu um prefeito

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Candidato pela primeira vez, Adriano Silva é eleito prefeito da maior cidade de Santa Catarina. (Foto: Reprodução/Instagram)

Menos de 10 anos no cenário político. Com essa história, o Novo elege o primeiro prefeito do País. Na maior cidade de Santa Catarina, o empresário Adriano Silva conquistou a eleição em um segundo turno com mais de 28 mil votos de diferença para o seu adversário, Darci de Matos, do PSD.

Se o partido elegeu um prefeito pela primeira vez, Adriano é estreante na política. O empresário de 42 anos concorreu pela primeira vez a um cargo política e debutou com o pé direito. Longe de ser o principal favorito quando a campanha iniciou, o empresário joinvilense despontou nos últimos meses, venceu o forte candidato do MDB no primeiro turno e levou o pleito ao segundo turno contra um experiente e conhecido político catarinense.

A ida ao segundo turno já foi histórica para o partido. Foi a primeira vez que um candidato a prefeito do Novo chegou na reta final com chances de eleição. Diferente do início da campanha, o agora prefeito liderou todas as pesquisas realizadas durante as duas semanas que antecederam o segundo turno.

