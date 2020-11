Futebol Com direito a gol “heroico” do veterano Ibrahimovic, o Milan venceu a Udinese e lidera o Campeonato Italiano

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O sueco de 39 anos definiu o placar com uma meia-bicicleta desajeitada, mas decisiva. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um gol “heroico” de meia-bicicleta do veterano atacante Ibrahimovic na reta final da partida, o Milan derrotou a Udinese fora de casa por 2 a 1 e chegou a 16 pontos em seis rodadas na Série A do Campeonato Italiano, ocupando agora a liderança da competição.

Após um início marcado por muitos erros individuais e de passe, Kessié abriu o placar – com uma assistência do craque sueco – aos 18 minutos do primeiro tempo.

A Udinese passou então a se aventurar mais no ataque. Em um primeiro momento, as investidas esbarravam na defesa visitante, que controlava as subidas do adversário.

Mas após um polêmico pênalti cometido por Romagnoli, De Paul cobrou firme e igualou o placar com apenas 2 minutos do segundo tempo.

Com o empate, o Milan voltou a crescer na partida, apesar das dificuldades para furar a defesa da Udinese. Quando a partida já se encaminhava para o 1 a 1, “Ibra” apareceu com seu 1m95cm para fazer a diferença e decidir com estilo.

O cronômetro já marcava 38 minutos quando, após cruzamento na área e corte da zaga, a bola sobrou na pequena área e, de costas para o gol, o craque armou uma “semibicicleta”, meio desajeitada, para balançar as redes e decretar a quinta vitória do Milan em seis jogos disputados.

Ótima fase

Com o atacante sueco de 39 anos em grande fase, o Milan vive seu melhor início de temporada em décadas e mantém o sonho de interromper a sequência de nove títulos consecutivos da Juventus na Primeira Divisão. Além disso, o clube rossonero lidera seu grupo na Liga Europa, com seis pontos em duas rodadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol