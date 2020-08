Por Redação Rádio Grenal | 24 de agosto de 2020

Por uns dias, o Grêmio esquece o Brasileiro e volta suas atenções para o Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira (26) o Tricolor enfrenta o Caxias, no Estádio Centenário no primeiro jogo da final do estadual.

O time retornou ainda neste domingo (23) do Rio de Janeiro e a partir desta segunda começa a se preparar para a decisão.

Renato Portaluppi deve contar com quase toda a sua equipe titular. As principais dúvidas ficam na defesa. Isso porque Kannemann e Orejuela estão suspensos e ficam fora do primeiro jogo. Victor Ferraz já vem treinando normalmente com o elenco há cinco dias, mas a falta de ritmo de jogo preocupa a comissão técnica e, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o jogador pode ficar fora do primeiro jogo da final. Com o seu substituto suspenso, se Ferraz não jogar, Paulo Miranda pode ser a alternativa.

Os recém-chegados Robinho e Éverton também podem ficar de fora da final. Isso porque o número de reservas no Gauchão limita-se a seis jogadores, e Renato Portaluppi pode optar por jogadores com mais ritmo de jogo para enfrentar o Caxias.

O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (26), às 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Já a grande decisão, será na Arena, no domingo (30), às 16h.

* Por supervisão de: Marjana Vargas