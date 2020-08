Por Redação Rádio Grenal | 25 de agosto de 2020

Nesta terça-feira (25), o Grêmio viaja para Caxias do Sul para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho 2020. Após um treino no CT Luiz Carvalho nesta manhã, o elenco embarca para a serra às 13h30, onde ficará concentrado até a hora da partida no Hotel Intercity. A partida está marcada para ocorrer às 21h30, no Estádio Centenário.

O tricolor chega para defender os dois últimos títulos estaduais. No primeiro turno do Campeonato deste ano, a equipe de Renato Portaluppi foi eliminada na semifinal pelo próprio Caxias, que depois venceu o turno em cima do Inter. Além disso, o Grêmio busca aumentar sua sequência de 15 jogos de invencibilidade e aliviar a pressão dos quatro últimos empates.

Para esta partida, Renato deve contar com quase toda a sua equipe titular, com exceção de Kannemann, suspenso e fora da primeira partida, e Diego Souza, afastado por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. O lateral direito Victor Ferraz já treina com o elenco e pode ficar à disposição de Renato, dependendo da sua preparação física e ritmo de jogo. Seu substituto natural, Orejuela também está suspenso e fora do jogo de ida. Maicon, com entorse no tornozelo direito, ainda é dúvida.

A final do Campeonato Gaúcho não terá gol qualificado. Se houver empate na soma dos placares dos dois jogos, a decisão será definida nas penalidades. A segunda partida ocorre no domingo, às 16h, na Arena do Grêmio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas