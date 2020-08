Por Redação Rádio Grenal | 24 de agosto de 2020

O Grêmio finda sua passagem pelo Rio de Janeiro com mais um empate. Após ter empatado com Flmengo na quarta-feira, neste domingo, foi a vez do Vasco. Apesar de este ser o quarto empate consecutivo, o tricolor segue sem perder no Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após a partida no São Januário, o técnico Renato Portaluppi destacou, mais uma vez, o desempenho da sua equipe e chamou atenção para a superioridade: “O Grêmio joga pra ganhar. Você vai ver o scout de todos os jogos, e o Grêmio teve mais chances contra todos os adversários”.

Na partida sem gols, a equipe gremista conseguiu chegar na área do adversário, mas não teve êxito ao finalizar. Renato relembrou os confrontos anteriores e destacou que vem enfrentando seus adversários de igual pra igual.

“Faltou tranquilidade a concluir, na hora do último passe. Muitas vezes temos chances de finalizar, mas buscamos o passe. Mas fico feliz porque temos criado. Até ontem o Vasco era líder. Enfrentamos de igual para igual e, na minha opinião, estivemos melhores” analisou Renato.

Sem Maicon e Diego Souza, fora por lesão, Renato entrou em campo com um time misto. No ataque, o jovem Isaque precisou assumir o comando, e durante a partida o técnico fez mudanças colocando nomes como Thaciano e Thiago Neves. “Eu tenho um grupo de jogadores com qualidade muito grande. No banco, são grandes jogadores também. Eu procurei mudar com Thiago Neves e Thaciano, que são mais ofensivos que o Jean Pyerre […] O Thiago Neves é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Agora, ele precisa jogar. Só não coloco de cara, pois ficou 5 meses sem jogar”, explicou o treinador.

O resultado da partida deixa o Grêmio na nona colocação com 7 pontos, com uma vitória e quatro empates. Para o comandante tricolor, o resultado está dentro do esperado e não assusta seu trabalho: “Mesmo sem quatro jogadores, enfrentamos todos de igual para igual em qualquer lugar. Fiquei satisfeito. Foi o quarto empate, mas não tem problema. O início da tabela foi duríssimo, já pegamos três cariocas. Estou satisfeito com meu grupo, que tem jogado bem praticamente todas as partidas. Não há bicho papão no Brasileirão e acreditamos que podemos brigar pelo título”, finalizou Renato.

* Por supervisão de: Marjana Vargas