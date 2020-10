Com homenagens, corpo da ex-ginasta Ana Paula Scheffer é enterrado em Toledo

Medalhista do Pan em 2007, ex-ginasta foi encontrada morta em casa. (Foto: Divulgação/CBG)

O corpo de Ana Paula Scheffer, ex-atleta da seleção brasileira de ginástica rítmica, foi enterrado na tarde deste domingo (18) no Cemitério Jardim da Saudade, em Toledo, no Oeste do Paraná.