Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

A Petrobras reajustou novamente o preço do botijão de 13 quilos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Petrobras reajustou novamente o preço do botijão de 13 quilos na última terça-feira (20). O reajuste foi de 5%, e com isso, no acumulado do ano o aumento é de 10,5%. Grande parte do aumento está sendo repassado aos consumidores pelas distribuidoras e revendedoras.

O último levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo (ANP) foi da semana do dia 16 a 22 de agosto. O preço médio do GLP (gás de cozinha) para o consumidor no país foi de R$ 70,50.

Segundo José Luiz Rocha, presidente da Associação Brasileira de Entidades de Classe das Revendas de Gás LP (Abragas), os reajustes precisam ser passados de alguma forma, e lamenta o aumento da Petrobras:

“Lamentamos esse reajuste em um momento difícil, mas as revendedoras não têm escolha a não ser repassar parte do aumento, e já não se passa tudo porque o setor é muito competitivo e as pessoas estão com dificuldade de arcar com os custos. As revendedoras têm perdido margens a cada aumento de preços.”

Dicas para economizar gás

– Na hora de comprar um fogão, escolha um com maior nível de eficiência, pois este consegue reter mais calor no interior do forno e, assim, preparar os alimentos mais rapidamente.

– Mantenha os queimadores sempre limpos. Com frequência, desmonte as bocas e lave-as com uma esponja, água e sabão.

– Observe se a chama está bem azul. Se estiver amarelada, chame um profissional para fazer a manutenção

– Use a maior boca do fogão se utilizar panela grande, pois ela gasta mais gás.

– Use panelas adequadas à quantidade de comida. Usar uma frigideira grande, por exemplo, para fritar apenas um ovo, provoca um gasto desnecessário do insumo.

– Na hora de cozinhar, use tampas nas panelas para evitar a dispersão do calor.

– Deixe grãos de molho de 8 a 12 horas para cozer mais rapidamente.

– Cozinhe uma quantidade maior de feijão de uma só vez e depois refrigere.

– Use papel alumínio em preparações no forno e retire apenas no final, para dourar. Lembre-se de colocar a parte brilhosa voltada para o alimento, de forma que possa refletir calor.

– Se possível, faça duas receitas no forno ao mesmo tempo. Se for afetar o sabor, faça as preparações separadas, mas em seguida para aproveitar o calor. As informações são do jornal Extra.

