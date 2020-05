Porto Alegre Com novos formatos, Iom Mitzvah acontece neste domingo

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Caminhões passarão pelos bairros para arrecadar roupas no Iom Mitzvah. Foto: Alex Rocha/PMPA Caminhões passarão pelos bairros para arrecadar roupas no Iom Mitzvah. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Acontece neste domingo (31), das 10h às 16h, o Iom Mitzvah, a tradicional campanha do agasalho da comunidade judaica. Caminhões percorrerão bairros da cidade, além de Drive-Thrus disponíveis para receber agasalhos e alimentos. A FIRS (Federação Israelita do RS), entidade que organiza a ação em parceria com a Prefeitura, também ampliou os formatos de participação da comunidade. A principal inovação é o financiamento coletivo para colaborar com a compra de cestas básicas e cobertores para as famílias de Porto Alegre. As doações envolvem diversas modalidades, começando pela colaboração mínima de R$ 10, e podem ser feitas através do link https://benfeitoria.com/iommitzvah2020.

Também é possível cadastrar condomínios residenciais para atender a pequenos grupos que queiram reunir suas doações em caixas e entregar aos caminhões do roteiro. “Trata-se de um momento totalmente diferente e a campanha não escaparia disso. Justamente encarando todas as adversidades em plena pandemia mundial, ampliamos as formas de colaborar, considerando um cuidado redobrado com a saúde dos que organizam e dos que realizam as doações. No recolhimento, estarão voluntários utilizando equipamentos de segurança, como máscaras, face shields, luvas e macacões, além de serem treinados para o trabalho durante o dia. As formas de se envolver são plurais nesta campanha que é organizada pela comunidade judaica, mas que só faz sentido se todos participarem para fazer um inverno um pouco mais justo para as pessoas, já assoladas com tudo isso que está ocorrendo”, explica o presidente da FIRS, Sebastian Watenberg.

Watenberg conta, ainda, que o objetivo do financiamento coletivo é bater a meta de R$ 110 mil, que serão convertidos em mais de 77 mil cobertores e 400 cestas básicas.

O Iom Mitzvah é promovido desde 2012 e no somatório das 8 edições já envolveu, ao todo, cerca de 200 voluntários, chegando a atingir mais de 45 mil peças arrecadadas somente no último ano.

Como participar

• Compra de cobertores e cestas básicas a partir de doações em dinheiro, realizadas pela internet no site https://benfeitoria.com/iommitzvah2020 até o dia 31/05

• Recolhimento, no dia 31, de donativos em edifícios e condomínios pré-cadastrados: cadastre através do WhatsApp (51) 99794.1836

• Recolhimento, no dia 31, de agasalhos e alimentos em pontos de coleta fixos (Drive Thrus), das 10 horas às 16 horas em:

– Bom Fim: Dror (rua Felipe Camarão, 487)

– Bela Vista: Praça da Encol (av. Nilópolis – Sentido Bairro-Centro)

– Menino Deus: Parque Marinha (av. Borges de Medeiros; Estacionamento público em frente ao Shopping Praia de Belas/Restaurante Mamma Mia)

– Jardim Europa: Em frente ao Viva Open Mall (av. Nilo Peçanha, 3.228)

– Auxiliadora: Vila Roubadinhas (rua Silva Jardim, 140)

• Caminhões em circulação, no dia 31, pelos seguintes bairros: Auxiliadora, Azenha, Boa Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Floresta, Higienópolis, Independência, Jardim Botânico, Jardim do Salso, Jardim Europa, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Partenon, Passo D’Areia, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, Três Figueiras e Tristeza.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre