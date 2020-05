Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre realiza mutirão para compatibilizar número de casos de Covid-19 com o governo do RS

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

As Secretarias Municipal e Estadual da Saúde trabalham de forma conjunta no processo de integração para o envio dos dados em lote do Gercon (sistema utilizado pela prefeitura de Porto Alegre para notificação do coronavírus) ao ESUS, sistema nacional de notificação.

O trabalho para compatibilização dos dados nas esferas municipal e estadual terá continuidade até que todas as informações referentes a notificações de Covid-19 na Capital estejam inseridos nos sistemas de informação.

O mutirão, realizado por técnicos e profissionais da Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde nos últimos dias, elevou para cerca de 800 o número de casos positivos para Covid-19 em Porto Alegre inseridos nos sistemas de informação utilizados pela Secretaria Estadual da Saúde para notificar o quantitativo ao Ministério da Saúde e à população.

Até o momento, o número de casos de coronavírus notificados à prefeitura de Porto Alegre é de aproximadamente 1.200. A Capital concentra a maioria das ocorrências da doença no Rio Grande do Sul.

