Política Com o segundo ano de mandato chegando ao fim, Lula enfrentará nos próximos meses um aumento da pressão para ceder espaços mais relevantes para partidos aliados

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O Ministério da Saúde volta a entrar na mira, com críticas recheadas feitas ao trabalho da ministra Nísia Trindade. (Foto: Walterson Rosa/MS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se aproxima da metade do mandato com o Centrão mirando ministérios mais robustos. O petista foi eleito com uma frente ampla e, ao assumir o Palácio do Planalto, abrigou o MDB, o PSD e o União Brasil, distribuindo três pastas para cada legenda. Com o governo ainda com dificuldades na articulação com o Congresso, em setembro do ano passado o PP e o Republicanos também ganharam um ministério.

Importantes caciques do Congresso afirmam que as pastas distribuídas ao grupo têm pouca relevância e que muitas vezes os ministros têm de passar o chapéu entre os deputados para conseguir verbas para implantar seus programas.

Além disso, há uma cobrança por parte do grupo para firmar uma “fidelização” ao projeto de reeleição apesar de comporem o governo, nenhum dos partidos do Centrão garante caminhar com Lula em 2026.

Leilão da Esplanada

Nas conversas sobre possíveis mudanças, o Ministério da Saúde volta a entrar na mira, com críticas recheadas feitas ao trabalho da ministra Nísia Trindade por, nas palavras de caciques do Centrão, não ter uma marca a apresentar.

A pasta é sempre lembrada como a menina dos olhos dos caciques do Congresso, mas diante da conhecida resistência do PT em entregar a Saúde, poderia entrar nas negociações também para abrir espaço em outra cadeira. Especula-se, por exemplo, que o articulador Alexandre Padilha, que já comandou o ministério, poderia reassumir a função e entregar as relações com o Congresso para um político com melhor trânsito.

O vice Geraldo Alckmin também é outro que está no radar. Há uma torcida para que José Múcio deixe o Ministério da Defesa e o vice assuma a sua função. Assim, ele teria de deixar o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, porta de entrada para negócios com grandes empresários e, por isso, também cobiçado pelos políticos.

Também se busca espaço para o deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil que, na última semana, desistiu de disputar a presidência da Câmara e anunciou apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-BA). Uma das possibilidades seria uma solução caseira e efetuar trocas entre ministros indicados pela legenda – alvo da Polícia Federal, Juscelino Filho (União), das Comunicações, já foi avisado de que terá de se afastar se for denunciado pelo Ministério Público.

Com orçamentos também robustos, os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Waldéz Góes (Integração) são outros que têm são cargos desejados pelos congressistas. No possível xadrez ministerial, é contabilizada a possibilidade de os atuais presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ganharem um cargo no alto escalão.

Balanço dos partidos

Do lado palaciano, ministros que atuam na área política afirmam que o presidente Lula deve fazer um balanço sobre a atuação de cada partido nos últimos dois anos e o que cada um entregou ao governo para definir as mudanças em uma eventual reforma.

Uma ala do PT e de ministros palacianos também ventila a possibilidade de trocas. O grupo reforça as críticas à comunicação do governo, comandada pelo chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta.

Governistas reclamam que as entregas deste terceiro mandato não estão sendo propagadas corretamente à população, o que afeta diretamente a imagem do presidente Lula, e cobram uma mudança no comando da pasta. As informações são da revista Veja.

2024-11-17