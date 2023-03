Rio Grande do Sul Com o tema “Brasil Sertanejo”, a escola Deu Chucha na Zebra foi a campeã 2023 do Carnaval de Uruguaiana

13 de março de 2023

Vitória da agremiação quebrou um jejum de 24 anos sem títulos da escola. (Foto: Prefeitura de Uruguaiana)

O Carnaval de Uruguaiana reuniu quase 40 mil pessoas de quinta-feira a domingo (12), de acordo com dados da prefeitura de Uruguaiana. O sambódromo contou com o desfile de oitos escolas de samba em 16 apresentações (duas cada uma) e consagrou como campeã a agremiação Deu Chucha na Zebra.

O enredo vencedor apresentou o tema “Brasil Sertanejo”, homenageando o ritmo musical que abrange todo o País. A vitória quebrou um jejum de 24 anos sem títulos da escola, que não era campeã desde 1999.

No total, a ocupação hoteleira da cidade atingiu 90%, com três estabelecimentos com todos os leitos ocupados. Para o prefeito Ronnie Mello, o evento superou as expectativas e os desfiles contagiaram os foliões. “Fica aqui o agradecimento às escolas de samba, à produtora, aos patrocinadores, às forças de segurança e ao público”, disse o chefe do Executivo municipal.

A Secretaria de Turismo (Setur) participou do Carnaval de Uruguaiana pela primeira vez, contando com um espaço para promoção turística das regiões do Estado e com programação cultural durante os dias de evento.

O titular da pasta, Vilson Covatti, enfatizou a relevância de promover o turismo na região. “Temos um desafio de capitalizar economicamente, com profissionalismo, em cima do extraordinário valor cultural que possuem festas como o Carnaval de Uruguaiana. Afinal de contas, turismo é, também, negócio”, destacou o gestor. O secretário também aproveitou a ida à região para conversar com lideranças políticas e dar entrevista para veículos locais.

Carnaval fora de época

A festa popular fora de época, que tem quase 80 anos de tradição com blocos locais, é considerada o terceiro maior desfile carnavalesco do Brasil, atrás somente dos desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo. A festa mobiliza a população local, atrai visitantes de outros estados brasileiros e também de países vizinhos.

Uruguaiana é um município conhecido como porta de entrada de turistas no Rio Grande do Sul, registrando mais de 100 mil visitantes de vários países, como Argentina, Chile e Paraguai. A cidade está no eixo do bioma Pampa e tem uma história fortemente ligada às guerras e à prática agropecuária nos séculos de formação política do Estado. O município é fortemente vinculado ao tradicionalismo gaúcho, o que torna seu carnaval ainda mais peculiar.

Classificação

1ª – Deu Chucha na Zebra

2ª – Ilha do Marduque

3ª – Imperadores do Sol

4ª – Cova da Onça

5ª – Os Rouxinóis

6ª – Bambas da Alegria

7ª – Apoteose do Samba

8ª – Império Serrano

