Brasil Com salário de R$ 20,9 mil, concurso do BNDES chegou a 100 mil pedidos de inscrição

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A última vez que o banco abriu concurso para nível superior foi há 12 anos. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O concurso público do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) alcançou 100 mil inscrições nessa segunda-feira (19), último dia do prazo para garantir a participação na prova. Do total de pedidos de inscrição, 55 mil foram confirmadas até por volta de 17h, informou o banco de fomento no fim da tarde.

Considerando apenas as confirmações, a relação candidato/vaga do concurso será de, no mínimo, 367 interessados por cada posto de trabalho oferecido para contratação imediata.

A relação poderá crescer ainda mais, caso todos os pedidos de inscrição sejam confirmados. As inscrições são confirmadas após o pagamento da taxa devida, de R$ 110, ou a comprovação do direito à isenção.

O número final de inscritos, portanto, será conhecido apenas após a verificação de todos os pagamentos — A taxa pode ser paga via Pix ou boleto bancário, que têm prazo de pagamento.

O concurso oferece 150 vagas para preenchimento imediato. Outros 750 candidatos serão selecionados para formação de cadastro de reserva — considerando o total de mil vagas, a relação candidato/vaga, levando em conta as inscrições confirmadas, fica em 52,2 interessados por posto de trabalho.

Demanda alta

A demanda pelo concurso tem sido elevada desde o início do período de inscrições. Além do salário inicial de R$ 20.900 mensais, os benefícios, que podem chegar a R$ 4 mil por mês, são um chamariz. A conta inclui auxílio refeição de R$ 2.000 por mês e assistência educacional de até R$ 1.600 para cada filho até 18 anos.

O atual plano de cargos e salários do BNDES prevê que a remuneração base pode chegar a R$ 35 mil, conforme promoções por desempenho.

Vagas

No total, o concurso oferece 150 vagas para preenchimento imediato, com salário inicial de R$ 20.900. Já para cadastro de reserva, outros 750 candidatos serão selecionados. As provas serão realizadas no dia 13 de outubro, em todas as capitais do país.

A última vez que o banco abriu concurso para nível superior foi há 12 anos, onde 63 mil pessoas se inscreveram. Pela primeira vez na história, o BNDES reservou uma cota de 30% para pessoas negras. Além disso, a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) é de 15%.

Cronograma

Com o término das inscrições, os candidatos devem ficar atentos às próximas datas da seleção, que incluem:

• obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI): 9 de outubro;

• atendimento aos candidatos com dúvidas sobre os locais de provas, vagas reservadas, nome social ou adaptações razoáveis para a realização das provas: de 9 a 11 de outubro;

• aplicação das provas objetivas e discursivas: 13 de outubro;

• divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 14 de outubro;

• prazo para interposição de eventuais recursos: 14 e 15 de outubro;

• disponibilização da imagem do cartão-resposta: 19 de novembro;

• divulgação do resultado das provas objetivas e das notas preliminares da prova discursiva: 27 de novembro;

• previsão de divulgação dos resultados finais: 30 de janeiro de 2025.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/com-salario-de-r-209-mil-concurso-do-bndes-chegou-a-100-mil-pedidos-de-inscricao/

Com salário de R$ 20,9 mil, concurso do BNDES chegou a 100 mil pedidos de inscrição

2024-08-19