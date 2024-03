Porto Alegre Combate à dengue: prefeitura de Porto Alegre faz nova aplicação de inseticida no bairro São João nesta quinta

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

O objetivo é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no perímetro. Foto: Cristine Rochol/PMPA O objetivo é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no perímetro. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre vai realizar uma nova aplicação de inseticida em ruas do bairro São João, na Zona Leste da cidade, nesta quinta-feira (14). Com início às 9h na rua Marcelo Gama, a atividade prevê que o bloqueio químico seja feito em parte das ruas Marcelo Gama, Zamenhoff, Felicíssimo de Azevedo e Américo Vespúcio – entre Zamenhof e Felicíssimo de Azevedo.

O objetivo é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no perímetro, devido à confirmação de casos de dengue no bairro.

As pulverizações são feitas a partir de avaliação técnica da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), que coordena o trabalho de campo e têm o objetivo de interromper ou diminuir a transmissão viral em regiões com transmissão viral confirmada.

A médica veterinária Gabriela Santiago vai liderar a atividade e campo. Ela destaca que a aplicação de inseticida elimina os mosquitos adultos que estão voando no momento da aplicação, não sendo eficaz para a eliminação de ovos e larvas do mosquito. “Por isso, é importante a eliminação de criadouros para que não tenhamos mais mosquitos adultos no local que transmitem a doença”, resume.

Conforme o painel de monitoramento da dengue do governo do Estado, Porto Alegre tem 407 notificações de casos, 127 confirmados e 109 casos em investigação.

Sintomas de dengue

Febre alta (maior de 38ºC), acompanhada por dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos ou dor atrás dos olhos são sinais compatíveis com a dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Nesse caso, a recomendação é de procura de atendimento o mais rapidamente possível, a partir do início dos sintomas, para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde e acompanhamento do quadro clínico. A recomendação vale para todas as pessoas, mas especialmente para moradores ou trabalhadores de bairros com confirmação da doença.

