Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

A iniciativa, chamada de "Comércio Solidário", vai distribuir cestas básicas para os funcionários das empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Os empregadores devem cadastrar seus funcionários até o dia 7 de junho no site oficial do projeto.

Em resposta às devastadoras enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac intensificou suas ações de apoio às comunidades afetadas. Entre as diversas iniciativas humanitárias em curso, destaca-se o lançamento do projeto “Comércio Solidário”, uma importante frente do programa Tchê Acolhe Fecomércio-RS.

O “Comércio Solidário” visa distribuir cestas básicas para funcionários de empresas do setor terciário e sindicatos filiados em 78 municípios declarados em estado de calamidade pública. Os empregadores devem cadastrar seus funcionários até o dia 7 de junho no site oficial do projeto (www.fecomercio-rs.org.br/comerciosolidario). Cada contemplado receberá uma cesta básica por mês durante quatro meses. Mais informações sobre o processo de inscrição e distribuição estão disponíveis no mesmo site.

“Esta é a maior tragédia ambiental do nosso Estado. Tivemos muitas perdas materiais e emocionais, impactando fortemente famílias e empresas. O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac sempre esteve ao lado dos gaúchos e não poderia ser diferente neste momento, que pede união e resiliência para nos recuperarmos. Estamos, desde o início das enchentes, atuando em diferentes frentes, com diversas ações humanitárias em todas as cidades do Estado. E o Comércio Solidário é mais um elo dessa corrente de solidariedade para ajudar a população”, explicou Luiz Carlos Bohn, presidente da entidade.

Além desse projeto, o Sistema está realizando uma série de ações para apoiar as pessoas afetadas pelas enchentes. Todas as unidades do Sesc, escolas do Senac e sindicatos filiados à Fecomércio-RS estão funcionando como pontos de coleta de doações.

As arrecadações estão sendo distribuídas por meio da logística do programa Sesc Mesa Brasil nos municípios atingidos, em suporte à Defesa Civil. Para ajudar aos abrigados, as doações podem ser feitas em dinheiro, via Pix para mesabrasil@sesc-rs.com.br ou depósito/transferência para Banco do Brasil, agência 3418-5, conta corrente 6461-0, CNPJ 03.575.238-0001/33, em nome de Sesc Mesa Brasil 2020.

Até o dia 24 de maio, o Pix do Programa Sesc Mesa Brasil já arrecadou R$ 2.172.601,20. As unidades do Senac, Sesc e sindicatos filiados conseguiram arrecadar 78.579 litros de água, mais de 170 toneladas de alimentos, 105.713 peças de vestuário, 59.627 produtos de higiene e limpeza, e cerca de 4 toneladas de ração. Ao todo, estão sendo realizadas 161 ações sociais para ajudar os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.

