Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Solução pode ser útil em determinadas situações, mas não substitui o uso de um repetidor ou sistema Mesh. (Foto: Reddit)

Aumentar o sinal do Wi-Fi é um dos grandes desafios em vários domicílios, especialmente naqueles que têm áreas mais amplas ou muitas paredes. Entre os vários truques que podem ser utilizados para melhorar a conexão, usar o papel alumínio nas antenas do roteador é um dos mais populares.

A tática não aumenta o sinal emitido pelo roteador, e por isso os resultados podem ser decepcionantes caso as condições não sejam perfeitas. Mesmo assim, o uso do papel alumínio pode servir para redirecionar a rede sem fio até locais que costumam exigir mais Internet, como em cômodos com computadores ou vários dispositivos de casa inteligente.

Os modelos mais comuns de roteador são capazes de emitir ondas de forma omnidirecional, ou seja, para todos os lados. A função do papel alumínio é, portanto, apenas refletir o sinal para que ele seja mais forte em uma direção desejada.

Como posicionar

Para que o sinal vá para o lado certo, é preciso criar uma espécie de “tampa” na direção oposta. Algumas propriedades fazem com que o papel alumínio seja perfeito para a tarefa, como sua maleabilidade e capacidade de bloquear/refletir as ondas emitidas pelos roteadores.

Portanto, basta formar uma pequena parede com o papel, e posicioná-la ao lado oposto que se deseja o sinal. Por exemplo, se o roteador está próximo a uma parede, é interessante colocar o alumínio no vão que há entre o dispositivo e a superfície vertical.

Latas de refrigerante costumam ser itens bastante úteis neste caso, já que possuem um formato apropriado depois de algumas alterações. Basta retirar as partes superior e inferior do recipiente, e então realizar um recorte vertical de ponta a ponta — quando a lata é aberta, revela-se uma “parábola”.

Naturalmente, não é recomendado colocar as folhas na direção em que as ondas devem se propagar, pois o efeito inverso será verificado. Além disso, cobrir o roteador inteiro fará com que todos os lados sejam barrados, afetando de forma negativa o desempenho do produto.

De qualquer forma, este método possui uma efetividade limitada, e pode ser útil apenas em situações bastante específicas. Para realmente melhorar o sinal da internet sem fio, algumas outras soluções podem ser adotadas.

Sinal do Wi-Fi

Diversas alternativas podem ser tão úteis quanto o papel alumínio na hora de melhorar o sinal de internet, ou até melhores. Algumas delas podem ser feitas de graça e em questão de minutos, enquanto outras soluções requerem a compra de produtos novos, como repetidores ou itens semelhantes.

A maneira mais simples de otimizar a emissão das ondas é posicionar o roteador em um local centralizado na casa, como uma sala ou próximo a um corredor. Dessa forma, o sinal será enviado para todos os lados, em vez de ficar concentrado em apenas um canto — ou, muitas vezes, indo para o vizinho.

Para casas com mais de um andar, é recomendado colocar o roteador no piso mais alto, já que as ondas trafegam também para baixo. Dessa forma, o domicílio será “coberto” pela internet sem fio.

Caso o ambiente seja muito grande, e o sinal não chegue em determinados cantos, uma solução é adotar um repetidor. Assim como o nome sugere, esses dispositivos servem para captar as ondas do roteador e renová-las para que sejam enviadas novamente.

Entretanto, alguns repetidores podem causar algumas dores de cabeça extras. Como o produto gera uma nova rede, torna-se necessário mudar manualmente a conexão no celular (ou outros dispositivos do tipo) a cada vez que é feita uma movimentação na casa.

Além disso, eles não garantem que a conexão será melhorada — caso o sinal chegue fraco no repetidor, as velocidades permanecerão lentas, apenas em uma área maior.

Para evitar esse tipo de incômodo, é necessário comprar um sistema de roteadores Mesh. A tecnologia cria uma malha de conexão, em que dois ou mais pontos “conversam” entre si continuamente, e por isso são capazes de entregar velocidade e estabilidade mais altas.

A única desvantagem clara do sistema Mesh é o seu preço. Conjuntos de dois módulos geralmente não custam menos de R$ 300, valor que pode aumentar caso seja necessário adquirir três, quatro ou mais pontos de conexão — especialmente se sua internet for acima de 100 Mbps, o que torna necessário comprar um modelo com porta gigabit.

Entretanto, dois roteadores Mesh já costumam ser bastante efetivos, mesmo em domicílios bastante amplos. Para apartamentos ou casas menores, repetidores já deverão ser soluções suficientes — neste caso, o investimento pode ser inferior a R$ 150.

