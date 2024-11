Tecnologia Saiba como ativar funções no WhatsApp para dar mais segurança à conta

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Imagina o problemão se você perder sua conta, ainda que por um breve período.

Você conhece alguém que não use WhatsApp? Este aplicativo tão usado se tornou uma das principais ferramentas de comunicação no Brasil. Ele não apenas facilita conversas instantâneas entre amigos e familiares, mas também revolucionou a maneira como empresas interagem com seus clientes. Poder enviar documentos, imagens e links instantaneamente também o torna um aliado em atividades cotidianas.

Imagina o problemão se você perder sua conta, ainda que por um breve período. Por isso, destacamos três dicas para ajudar a você blindar sua conta.

Notificações de segurança – com o WhatsApp aberto, clique nos três pontinhos, depois em Configurações, e Conta. Na opção Notificação de segurança, ative “Mostrar notificações de segurança neste dispositivo”. Isso significa que você será notificado na área de conversa com um contato sempre que ele trocar de smartphone ou reinstalar o WhatsApp. E isso é importante porque, caso outra pessoa tenha feito isso ao invés do real dono do número, você pode e deve entrar em contato com a pessoa por outro meio para confirmar que não se trata de uma fraude. Muitos golpes começam assim quando bandidos conseguem “sequestrar” um número de telefone.

Silenciar desconhecidos – agora, no menu principal, vá em Configurações, depois em Privacidade. Agora, clique na opção Ligações e ative a opção de “Silenciar números desconhecidos”. Essas ligações ainda aparecerão na aba de ligações, mas será silenciada. Atualmente, a maioria das ligações que não estão na agenda são de alguma empresa querendo te oferecer algo para comprar. Isso quando não é tentativa de golpe. A não ser que você trabalhe recebendo ligações de pessoas que ainda não conhece, como por exemplo um corretor de imóveis, é recomendado ativar essa opção.

Duas etapas – no menu principal, vá em Conta e depois em “Confirmação em duas etapas”. Crie um PIN, um código numérico de seis dígitos e escolha um email de recuperação. Dessa forma, sua conta de WhatsApp fica da forma mais segura que a empresa pode oferecer. Também conhecida como autenticação de dois fatores, trata-se de um recurso opcional do WhatsApp que oferece uma camada extra de segurança à conta. A principal vantagem da confirmação em duas etapas é que ela impede o acesso à conta mesmo quando a senha é roubada ou o dispositivo é perdido. Para fazer login, o usuário precisa de uma informação pessoal, como a senha, e de algo que esteja sob seu controle, como o smartphone.

Saiba como ativar funções no WhatsApp para dar mais segurança à conta

