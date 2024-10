Notícias Confira a lista dos 10 vereadores mais votados do Brasil

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lucas Pavanato, Carlos Bolsonaro, Ana Carolina Oliveira. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lucas Pavanato (PL), de São Paulo, foi o vereador mais votado do País nas Eleições 2024. Ele teve 161.386 votos. Ele tem 26 anos, é bolsonarista e ganhou fama publicando vídeos provocando adversários políticos.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) foi o segundo mais votado do país, com 130.480 votos. Ele chega ao sétimo mandato na Câmara de Vereadores do Rio, batendo seu próprio recorde de maior votação da história do Rio de Janeiro.

Em terceiro lugar ficou Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabella Nardoni, morta em 2008 pelo pai e a madrasta. Ela teve 129.563 votos.

Outros cinco candidatos a vereador tiveram mais de 100 mil votos nas eleições municipais desse domingo (6). Todos são de São Paulo, que é o município com o maior eleitorado do país.

Veja a lista dos 10 mais votados: Lucas Pavanato (PL) – 161.386 votos; Carlos Bolsonaro (PL) – 130.480 votos; Ana Carolina Oliveira (Podemos) – 129.563 votos; Dr. Murillo Lima (PP) – 113.820 votos; Sargento Nantes (PP) – 112.484 votos; Amanda Paschoal (PSOL) – 108.654 votos; Rubinho Nunes (União Brasil) – 101.549 votos; Luna Zarattini (PT) – 100.921 votos; Luana Alves (PSOL) – 83.262 votos; Dra Sandra Tadeu (PL) – 74.511 votos.

Nas eleições de 2020, o vereador mais votado do país foi Eduardo Suplicy (PT), de São Paulo. Ele teve 167.427 votos.

Quem é Lucas Pavanato

Lucas Pavanato (PL) foi estagiário no gabinete de Fernando Holiday, em 2018. Em 2022, se candidatou a deputado estadual e recebeu 36 mil votos, se tornando suplente. Ele tem entre suas promessas “proibir trans no banheiro feminino” e “investigar grupos terroristas que invadem propriedades na cidade”.

Outro aliado seu é o deputado federal Nikolas Ferreira, do PL de MG. Seus números nas redes sociais são significativos: 1,2 milhão de seguidores no Instagram, 1,3 milhão no TikTok e 780 mil no YouTube.

Quem é Carlos Bolsonaro

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro é o vereador mais votado da história do Rio de Janeiro. Neste ano, ele bateu o seu próprio recorde, que era de 106.657 votos em 2016.

Sua primeira eleição foi em 2000, quando foi eleito antes de completar 18 anos. Desde então, ele foi reeleito em todas as outras seis eleições que disputou, sempre para o cargo de vereador.

Ainda assim, teve papel central nas campanhas de Jair Bolsonaro à Presidência da República. Durante o mandato do pai, Carlos atuava como chefe do chamado gabinete do ódio, uma estrutura paralela montada no Palácio do Planalto para atacar adversários e instituições – como o sistema eleitoral brasileiro.

Segundo o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o grupo tinha “relação de subordinação” com Carlos, que “ditava” o que deveria ser produzido.

Quem é Ana Carolina Oliveira

Ana Carolina foi a segunda candidata a vereadora mais votada em São Paulo. Ela é mãe da menina Isabella Nardoni, e foi eleita justamente com a bandeira de luta contra crianças vítimas de violência.

Em vários vídeos publicados nas redes sociais dela, a bancária destacou a vontade de trabalhar na Câmara pelas crianças que sofrem qualquer tipo de violência.

Em vídeo postado nas redes sociais, ela comemorou a eleição: “Eu não sei nem expressar minha alegria de chegar até aqui hoje. Sou muito, muito grata de verdade a cada um que fez parte disso, que esteve ao meu lado e que confiou em mim para representar tantas pessoas. Vou continuar lutando por todos que precisam de voz!”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/confira-a-lista-dos-10-vereadores-mais-votados-do-brasil/

Confira a lista dos 10 vereadores mais votados do Brasil

2024-10-06