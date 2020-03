Agro Confira como foi a abertura da Expodireto Cotrijal 2020, em Não-me-Toque

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Abertura oficial da Expodireto Cotrijal 2020. (Foto: Ricardo Azevedo)

A abertura oficial da 21ª Expodireto Cotrijal, aconteceu nesta manhã de segunda-feira (02), no salão de eventos do parque de exposições. Estavam presentes muitas autoridades. O presidente da Cotrijal, Nei César Mânica iniciou as saudações. “A nossa Expodireto este ano terá mais de 80 países aqui presentes. Quero agradecer a todos os expositores. Queremos que seja o melhor, maior de todos que ocorreram nesses 21 anos com tecnologia, inovação e oportunidades de negócios. É esse o objetivo da Expodireto, trazer as empresas aqui para que elas possam mostrar o que elas tem de mais alta tecnologia atualizada no mundo”. Segundo o presidente da Cotrijal, este ano são 571 expositores e a expectativa é que circulem no parque de exposições mais de 250 mil visitantes.

O prefeito de Não-me-Toque também se pronunciou. “A feira expandiu o nome do município ao cenário internacional e fez com que Não-me-Toque se tornasse uma referência no que tange a agricultura de precisão, tanto em pesquisa quanto a que diz a respeito a inovação e máquinas impulsionando o desenvolvimento. É com muita satisfação que agradeço a toda a família Cotrijal, através do seu presidente Nei César Mânica e todos os colaboradores por proporcionarem ao município de Não-me-Toque uma feira da grandeza da Expodireto que leva o nome do nosso município ao nível nacional e internacional. Além de ser a vitrine do agronegócio que cada ano traz inovações, é um momento de integração cultural, e a mesma vem somar forças para alavancar o crescimento do município, estado e país”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo que sempre participa da exposição relembrou o início da Expodireto. “Uma feira que começou lá nos anos 2000, tímida e honesta, mas com duas coisas que ela não perdeu até hoje, foco e organização. Foi da atitude do querido amigo Nei Mânica, líder agregador, conciliador de provocação que com o seu trabalho, dedicação e credibilidade que fez a Expodireto Cotrijal se tornasse uma referência mundial”.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias também falou. “O Brasil precisa ser mais ousado, os empresários brasileiros precisam querer mais, o mercado está lá nos esperando. Nós temos terra, água, produtores especializados, nós temos a Embrapa que tem tecnologia para mandar para o mundo. O Brasil tem tecnologia tropical para mandar para todo o mundo, onde você possa fazer essa agricultura tropical”.

O encerramento da abertura oficial do evento, ficou a cargo do governador do estado, Eduardo Leite. “O povo gaúcho é trabalhador com grande capacidade de inovação, não tem medo de serviço e gosta de trabalhar. Mas encontra dificuldades e obstáculos para conseguir colocar aquilo que ele produz no mundo por conta das dificuldades logísticas, tributários e da burocracia”.

A feira vai se estender até a sexta-feira (06), marcando uma semana de debates e exposições sobre o mundo do agronegócio, passando por tecnologia e inovação, as bandeiras que vem delineando o evento ao longo de seus 21 anos de realização. Hoje, a Expodireto Cotrijal já é considerada a maior feira do segmento da América Latina. Nas últimas edições a representação internacional vem ganhando representatividade. Este ano, estão sendo esperadas comitivas de países como Alemanha, Argentina, Espanha, Índia, Israel, Estados Unidos, Holanda, Nigéria e Paraguai.

Confira as fotos da cerimônia:

