Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Veja os melhores modelos da Samsung, Xiaomi e Motorola nessa faixa de preço. (Foto: Reprodução)

Os melhores celulares até R$800 de 2024 oferecem tudo de melhor que os smartphones básicos podem oferecer. Isso ocorre porque, neles, são descartados alguns recursos muito sofisticados, como filmagens em 4K e NFC, para investir tudo nos melhores componentes para o seu desempenho, como RAM e processador, tudo isso com os menores preços disponíveis.

Com esses celulares, você vai poder editar textos e imagens para o seu trabalho, organizar o seu dia e trocar mensagens em aplicativos e redes sociais. Além disso, com bons recursos de autonomia, os smartphones de entrada vão te acompanhar mesmo nos dias mais longos, o que é perfeito para quem usa o smartphone para trabalhar ou para se divertir.

Mas para poder aproveitar essas vantagens, você precisa saber escolher um modelo que atenda às suas necessidades e expectativas. Descubra quais são os melhores celulares até R$800 para comprar em 2024.

Samsung Galaxy A03 – O modelo é a proposta da Samsung para os usuários que procuram um smartphone excelente por um preço justo, pois o modelo reúne os principais recursos tanto para uso doméstico quanto profissional. Seu processador de alta velocidade, por exemplo, é ideal para aplicativos mais pesados, e a boa RAM vai manter o seu smartphone sempre rápido. E para quem gosta de passar o tempo com seus filmes e séries favoritos no celular, a tela do Samsung é grande e de alta resolução

Motorola Moto E22 – Ideal para quem está procurando um celular com excelentes recursos, mas sem perder o preço equilibrado. O modelo conta com um processador rápido para agilizar as suas tarefas diárias e com uma RAM razoável para tarefas gerais, como troca de mensagens ou redes sociais.

Realme Note 50 – Conciliando os melhores componentes, mas sem abrir mão da economia, o smartphone da Realme, o Note 50, é a opção indicada para quem procura o melhor custo-benefício. Seu processador de oito núcleos é ideal para tarefas pesadas, como edição de texto ou de imagem, além de acelerar as tarefas mais simples, como redes sociais, para facilitar ao máximo a sua rotina.

Xiaomi Redmi 13C – Proposta da Xiaomi para quem deseja um celular com os melhores recursos e com a capacidade de te acompanhar mesmo nos dias mais longos. Com ele, você tem acesso a um poderoso processador octa-core, que vai dar conta de aplicativos exigentes, como editores e jogos, além de uma boa RAM para fazer tudo isso funcionar o mais rápido possível.

Realme C51 – Contando com componentes fortes, como um processador Unisoc de oito núcleos, o modelo da Realme promete um desempenho rápido mesmo para tarefas mais exigentes, como aplicativos de edição de imagens e alguns jogos. E para deixar o seu dia ainda mais prático sua RAM é generosa, com 4GB que são ideais para quem usa muitos apps ao mesmo tempo.

Fique atento

Nem sempre é fácil decidir qual é o melhor celular até R$800 para comprar em 2024, por conta do excesso de nomes técnicos que vemos nos anúncios que, em geral, não tem muita explicação. Por isso, preparamos uma explicação simples e direta dos elementos mais importantes para o seu bom desempenho, confira a seguir e faça uma escolha consciente.

Processador

O processador é responsável por iniciar os aplicativos do melhor celular e de assegurar que eles tenham sempre um bom desempenho. As tecnologias mais comuns para processadores são a Mediatek, mais econômica, e a Snapdragon, recomendada para quem deseja um desempenho ainda melhor.

Além disso, a potência dos processadores é medida pela sua quantidade de núcleos, como os quad-core, por exemplo, que contam com quatro núcleos que são ideais para tarefas mais simples, como atender chamadas ou trocar mensagens. Já os de 6 e oito núcleos são os mais potentes, e são recomendados para quem quer usar apps pesados, como editores ou jogos.

Android

A versão desse sistema operacional que está disponível em um celular vai interferir no seu desempenho e compatibilidade com diversos recursos. Por isso, é recomendado escolher versões mais recentes, como o Android 10 ou superior, para ter acesso a mais atualizações de segurança e não perder o acesso aos seus aplicativos favoritos.

Memória interna

Valores maiores, como os de 128GB, são os mais indicados para quem precisa ter muitos recursos disponíveis, como editores de texto ou imagens. Já os valores mais básicos, como os de 32GB e 64GB são recomendados para usos mais cotidianos, como redes sociais.

