Saúde Confira seis programas de exercícios para fazer em casa

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Queima diária)

Sair de casa está fora de cogitação para a maioria das pessoas. Mas nem por isso é preciso deixar de treinar. Quem quer manter o ritmo e não abre mão da orientação de profissionais, encontra um universo de alternativas na internet. “Mas não dá para sair seguindo qualquer dica de exercício sem receber orientação. Vale sempre reforçar a importância do apoio profissional”, afirma Tainá Fonseca, da Queima Diária, plataforma de vídeos de exercícios para se fazer em casa, com mais de 450 vídeos. “A falta do contato presencial não é motivo para o aluno deixar de receber orientações detalhadas e assim seguir um programa com segurança e eficiência.”

Considerada pioneira no segmento, a Queima Diária possui 167 mil usuários ativos e conta com profissionais reconhecidos, que preparam aulas para alunos em diferentes níveis, do iniciante ao avançado, e também com diferentes gostos. Confira seis programas de exercícios para fazer em casa:

Circuito em casa

Utilizando como carga itens que se tem em casa, Caio Franco, conhecido como personal trainer das celebridades, trabalha diferentes grupos musculares em um mesmo treino, mesclando exercícios de cardio, funcionais e musculação. O foco é queimar gordura e ganhar massa magra.

Missão fitness

Perder gordura localizada e tonificar músculos é a proposta da treinadora Lana Pessoa para o Missão Fitness. Pelo programa é possível trabalhar diferentes grupos musculares, buscando máxima definição.

Power dance

Se exercitar e se divertir é a proposta do Power Dance! Com a ajuda da treinadora Carol Borba, é possível aprender coreografias de 12 ritmos diferentes, sem monotonia e queimando gordura!

Power ABS

Se a intenção for trincar o abdômen, o programa Power Abs, que também é desenvolvido por Carol Borba, trabalha exercícios para os 4 diferentes músculos abdominais, combinando alto gasto energético e definição muscular.

Mamãe sarada

Este programa foi especialmente pensado para as mamães, com exercícios para as partes do corpo mais afetadas durante a gravidez, como pernas, lombar, bumbum e barriga. As aulas são elaboradas pela mamãe e personal trainer Gabriela Cangussú.

Desafio yoga

Trazer os benefícios da Yoga para o corpo e a mente para um único programa é a proposta de Desafio Yoga. Elaborada por Leilane Lobo, o programa traz múltiplos benefícios, ajudando no combate à ansiedade de forma prática, dinâmica e eficiente.

