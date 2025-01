Saúde Conheça a planta que controla o açúcar no sangue e ajuda a melhorar a memória

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Seus componentes têm efeitos anti-inflamatórios, anticancerígenos e neuroprotetores. (Foto: Reprodução)

A sálvia é uma planta herbácea altamente valorizada por sua riqueza em antioxidantes, que pode proporcionar uma série de benefícios para a saúde. Dentre suas principais qualidades, destaca-se sua capacidade de reduzir os níveis de glicose no sangue e de estimular a função cerebral, o que a torna um excelente suplemento natural.

Comumente usada na culinária, essa erva tem a versatilidade de ser empregada para aromatizar manteigas e óleos, temperar diversos tipos de carnes, enriquecer saladas e até mesmo em infusões. Sua flexibilidade na cozinha a torna um ingrediente indispensável, mas é importante notar que seu consumo também pode causar efeitos notáveis no corpo humano, proporcionando ganhos significativos para a saúde.

Benefícios

A sálvia é uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais. Uma simples colher de chá da planta pode suprir até 10% das necessidades diárias de vitamina K. Além disso, conforme um estudo publicado na revista científica Heliyon, a erva contém mais de 160 tipos diferentes de polifenóis, compostos de origem vegetal que atuam como potentes antioxidantes no organismo.

De acordo com uma pesquisa publicada no Journal of Traditional and Complementary Medicine, esses compostos possuem efeitos benéficos contra a inflamação, o câncer e também exercem um efeito neuroprotetor, entre outros. “Essas descobertas incluem efeitos anticancerígenos, anti-inflamatórios, antinociceptivos, antioxidantes, antimicrobianos, antimutagênicos, antidemência, hipoglicemiantes e hipolipidêmicos”, detalharam os pesquisadores no estudo.

Outro benefício importante é a sua capacidade de melhorar a memória e as funções cognitivas. Um estudo publicado na revista Physiology & Behavior, que analisou o impacto no humor e no desempenho cognitivo de jovens saudáveis, apontou resultados positivos. “Esses resultados constituem mais uma prova de que a sálvia é capaz de modular, de forma aguda, o estado de ânimo e a cognição em adultos jovens saudáveis”, concluíram os autores da pesquisa.

Historicamente, as folhas da sálvia têm sido utilizadas como remédio natural no tratamento do diabetes. Estudos mais recentes confirmaram que a planta pode ajudar no controle dos níveis de glicose no sangue. Uma pesquisa publicada na PeerJ, realizada em animais, demonstrou que o extrato das folhas de sálvia foi eficaz na redução dos níveis de açúcar no sangue e na melhoria da sensibilidade à insulina em camundongos. O efeito observado foi semelhante ao da rosiglitazona, um medicamento amplamente utilizado no tratamento da diabetes.

“Em doses baixas, o extrato de sálvia apresenta efeitos similares aos da rosiglitazona, melhorando a sensibilidade à insulina, inibindo a lipogênese nos adipócitos e reduzindo a inflamação, conforme os níveis de citocinas plasmáticas. A sálvia representa uma alternativa aos medicamentos para o tratamento da diabetes e da inflamação associada”, afirmaram os pesquisadores.

Em suma, a sálvia se apresenta não apenas como um tempero aromático, mas também como um recurso valioso para a promoção da saúde, com efeitos positivos comprovados no controle da glicose, na melhoria das funções cognitivas e na redução da inflamação. Ela pode ser uma aliada eficaz e natural no tratamento de várias condições, atuando de forma ampla e benéfica no organismo.

