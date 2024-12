Acontece Conheça Ana Coelho, a nova apresentadora do Jornal da Pampa

Ana Coelho estará junto a 11 milhões de gaúchos, de segunda a sexta-feira, às 19h. Foto: Divulgação/Rede Pampa Ana Coelho estará junto a 11 milhões de gaúchos, de segunda a sexta-feira, às 19h. (Foto: Divulgação/Rede Pampa) Foto: Divulgação/Rede Pampa

Tem novidade nos estúdios da Rede Pampa a partir desta segunda-feira (16). A advogada, modelo e comunicadora Ana Coelho é a nova apresentadora do Jornal da Pampa e estará junto a 11 milhões de gaúchos, de segunda a sexta-feira, às 19h. Em entrevista ao Jornal O Sul, a porto-alegrense, de 27 anos, revelou seu gosto pela tradição gaúcha e pelas belezas da nossa capital.

“Sou uma pessoa tradicionalista, levo a nossa cultura gaúcha com muito orgulho, tendo como os meus principais hobbies andar a cavalo e tomar um bom chimarrão. Gosto também de correr na Orla do Guaíba e apreciar o nosso lindo pôr do sol. No fone do ouvido é claro que não pode faltar música para motivar. Nesse quesito, me considero muito eclética, adepta a vários gostos musicais”, revela.

A leitura também é um hábito diário da apresentadora, que confessa ser adepta de uma rotina de exercícios e alimentação saudável, mas não esconde as escapadinhas nos finais de semana.

“Meu primeiro compromisso do dia é comigo mesma, gosto de acordar cedo e ir para academia de manhã, assim me sinto pronta para começar o dia. Sou adepta a uma rotina e alimentação saudável, mas também não abro mão da minha comida favorita nos finais de semana, que é um bom churrasco com a família e amigos. E não pode faltar a minha maionese caseira, que é receita da minha avó e é sucesso na família”, conta ela.

Trajetória profissional

A carreira de Ana Coelho nas passarelas e no mundo da moda começou ainda na adolescência: “O mundo da moda, dos concursos de beleza e da comunicação sempre me chamou atenção, minha primeira participação em um concurso de beleza foi com 14 anos”, afirma.

Após o start no mundo da moda, o telefone não parou mais de tocar, com diversas atuações para marcas renomadas, gravações de comerciais de TV, apresentações de eventos e premiações no mundo dos concursos de beleza, inclusive tendo participado do concurso A Mais Bela Gaúcha, promovido pela Rede Pampa.

“Tive a honra de conquistar alguns títulos, entre eles: Rainha da Expointer 2018, essa feira que é de tamanha importância para a economia do nosso Estado; fui Top 5 do Miss Universo Rio Grande do Sul 2021 e finalista de um concurso muito especial que era realizado pela TV Pampa, que foi A Mais Bela Gaúcha, em 2015”, relembra a apresentadora.

Paralelamente, Ana Coelho também ingressou nos estudos na faculdade de Direito da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e se pós-graduou em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Agora, a porto-alegrense, nascida em 23 de maio de 1997, inicia uma nova etapa da sua carreira profissional, à frente do jornalismo da Rede Pampa de Comunicação.

“A oportunidade de ser a nova apresentadora do Jornal da Pampa é a concretização de um sonho. Toda a minha caminhada até aqui vejo como uma preparação para que hoje eu pudesse aceitar esse novo desafio. Tenho certeza que será muito agregador para minha carreira e para minha vida. É um privilégio poder trabalhar com pessoas tão renomadas e que admiro. Estou muito feliz e empolgada para trilhar essa jornada, a qual vou me dedicar 100%.”, conta Ana.

