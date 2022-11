Esporte Conheça Hervé Renard, técnico que deu nó tático e surpreendeu a Argentina

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Treinador já conquistou dois títulos da Copa Africana de Nações. (Foto: Twitter/Reprodução)

Campeão da Copa Africana de Nações pela Zâmbia, em 2012, e pela Costa do Marfim, em 2015. Só esse currículo já chama a atenção. Mas o treinador francês Hervé Renard, de 54 anos, que comanda a Arábia Saudita, pode colocar mais um grande feito na sua carreira. Sua seleção derrotou a Argentina, invicta há 26 jogos, de virada por 2 a 1, em uma das maiores zebras da história das Copas.

Embora não seja muito conhecido no futebol francês, já que o ex-zagueiro não teve passagens de sucesso pelos três times que atuou, sendo o Cannes o mais conhecido deles; o treinador chamou a atenção após a partida contra a Argentina, principalmente pela forma em que seu time jogou de igual para igual com uma das seleções favoritas para vencer o Mundial.

Personalidade não faltou para o time saudita. Desde o começo do jogo, quando a Argentina abriu o placar e ainda teve outros três gols anulados, a Arábia Saudita não abriu mão do seu estilo de jogo e não abdicou de atacar. A linha alta de marcação tirou a o clube de Lionel Scaloni de perto do gol, deixou os hermanos impedidos em diversas oportunidades e manteve o placar mínimo no primeiro tempo.

Como jogador, Hervé atuou de 1986 até 1998 dentro do seu país pelas equipes do Cannes, Vallarius e pendurou as chuteiras no SC Draguignan. Era reconhecido pelas suas atuações como defensor e nessa época trabalhou com Arsene Wenger. Foi justamente nesse seu último clube que Renard iniciou a sua trajetória de técnico.

Como treinador, o início da carreira foi rodando por vários clubes da França, Inglaterra, Vietnã e Argélia. E no seu país de nascimento, ele comandou apenas o Sochaux, durante sete meses na temporada 2013/14, e Lille, com só 14 jogos entre as temporadas 2014/15 e 2015/16.

A Arábia Saudita retorna aos gramados do Catar no sábado diante da Polônia, às 10h (de Brasíllia), no Estádio da Cidade da Educação. E encerra a fase de grupos contra o México no dia 30, quarta-feira, às 16h, no Estádio Lusail.

Memes

A estreia das seleções da Argentina e da Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar movimentou a internet no começo da manhã desta terça-feira (22). O jogo surpreendente, que iniciou às 7h, no horário de Brasília, foi marcado por uma virada dos sauditas, o que motivou uma série de memes no Brasil.

Num primeiro tempo emocionante, a Argentina marcou um gol de pênalti logo no começo do jogo, seguido por outros três que foram anulados por impedimento. No segundo tempo, Arábia Saudita virou, marcando dois gols nos minutos 7 e 11.

