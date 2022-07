Tecnologia Conheça os óculos da Google que prometem tradução em tempo real

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Já pensou em viajar e não sofrer com a barreira do idioma? É isso que a Google promete. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tecnologia faz parte das nossas vidas diariamente, afinal ela é uma ferramenta importante na facilitação de muitas atividades. Desse modo, as empresas do ramo estão sempre buscando inovar no mercado, trazendo novas soluções para diversas tarefas diárias.

Nessa perspectiva, uma das inovações que mais estão sendo comentadas é a nova proposta do Google Glass. A ideia é que a barreira do idioma seja eliminada com óculos que farão traduções em tempo real. E aí, já pensou em viver num mundo totalmente legendado?

O Google Glass

Há nove anos atrás, a Google lançou um dos seus equipamentos que pareciam ser uma das grandes inovações. Porém não foi visto com bons olhos. O famoso Google Glass tinha a função de filmar tudo e isso causou certa estranheza do mercado, preocupado com a invasão de privacidade.

Neste ano, portanto, o Google está divulgando uma possível mudança de foco no seu equipamento. A ideia central agora será nas traduções instantâneas, uma maneira de quebrar a barreira do idioma no mundo inteiro com a possibilidade de legendar conversas.

Até o momento só foram mostrados protótipos, mas já se espera o seu lançamento em breve. Contudo, a empresa ainda não deixou claro a data de lançamento e como será a câmera instalada.

A preocupação central talvez seja as câmeras que precisam se diferenciar do objetivo do primeiro lançamento para obter certo sucesso no mercado diante do fracasso anterior.

Os óculos inteligentes no mercado

Poucos sabem, mas a Amazon também lançou seus óculos inteligentes em 2019. O diferencial dele é que possui a Alexa acoplada ao dispositivo. Com isso é possível controlar alarmes, luzes e tudo que estiver conectado ao sistema.

O óculos da Amazon também não possui visores, nem câmera, somente um equipamento conectado ao áudio. O Echo Frames custa cerca de R$ 840,00.

Apple

A Apple está com seu futuro óculos de realidade aumentada na etapa de design, disse o analista Jeff Pu. Este modelo será o produto que a empresa venderá para o segmento pessoal, sendo um óculos RA (bem) mais barato que o óculos de realidade mista que a fabricante fará para a área profissional. A previsão de lançamento do óculos RA é para 2024.

Pelo que foi divulgado por Jeff Pu, uma parte da produção do futuro Apple AR está bem encaminhada. O analista sugere que as amostras dos vidros e lentes do protótipo do óculos serão fornecidos pela Corning (fabricante da tecnologia Gorilla Glass) e Hoya. A Lante Optics, que firmou parceria com a Corning, deve tirar vantagem da situação e também proverá componentes para o protótipo. A empresa chinesa já está envolvida no fornecimento das lentes periscópicas do iPhone 15.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia