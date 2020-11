Bem-Estar Conheça os tratamentos estéticos que vão dar um up na beleza para o verão 2021

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

AS novidades em tratamentos para corpo e rosto vão desde tecnologia a injetáveis.

O mundo da beleza e dos procedimentos estéticos está em constante evolução. E com a chegada do Verão, a busca por tratamentos que garantem uma melhora tanto na pele do corpo quanto do rosto, cresce mais de 80%. Pensando nisso, resolvemos reunir aqui os principais lançamentos de protocolos de beleza, de tecnologias internacionais a injetáveis, passando por sessões de relaxamento e cromoterapia, para você escolher o melhor para seu projeto Verão 2021.

CMSlim

O novíssimo CMSlim é um estimulador muscular que equivale a mais de 20 mil agachamentos ou abdominais em meia hora. O aparelho é indicado para ganho de força, perda de gordura, melhora da diástase abdominal, melhora do contorno corporal, definição dos músculos, melhora de dores, do equilíbrio, com melhora da musculatura do CORE e, consequentemente, prevenção de quedas. Ele acelera os resultados do treinamento físico e recupera perdas ocorridas durante o isolamento social.

A inovação funciona através da interação do campo eletromagnético com os tecidos do paciente. Ele provoca a despolarização do nervo motor e posterior contração da fibra muscular numa frequência e intensidade impossíveis de realizar voluntariamente.

O protocolo inicial são 8 sessões, com intervalo mínimo de 48 horas (2 a 3 sessões por semana). O valor de cada sessão é R$ 600.

Terapia de Primavera

O novo tratamento nos Spas do Hotel Fasano, voltado para a renovação do corpo e das emoções, estimula o autocuidado físico e mental. Idealizada pela terapeuta holística e massoterapeuta Fabrícia Nogueira, responsável pelo Spa, a Terapia da Primavera trabalha todos os sentidos: visão, paladar, olfato, tato, audição e, por último, a intuição.

A terapia começa com escalda-pés feito em um chá de oito flores (calêndula, alfazema, jasmim, macela, camomila, rosas vermelhas), óleo vegetal de girassol, óleo essencial de gerânio e lavanda, na água de flor de laranjeira. Nesse momento de relaxamento, é colocada compressa fria de chá de camomila e lavanda na região dos olhos, para acalmar, relaxar e combater o estresse e a insônia. Durante o escalda-pés, a terapeuta aplica técnicas da reflexologia, massageando os pés nos pontos do meridiano do fígado e vesícula. Em seguida, o cliente se direciona a uma banheira especial, onde fica imerso em efeitos da cromoterapia da cor verde e em óleos essenciais de flores. O ritual se encerra com massagem relaxante “deep tissue”.

Harmonização Corporal

O objetivo é remodelar os contornos do corpo, reduzir medidas e melhorar a flacidez em um curto período de tempo. São necessárias duas sessões, com intervalos de 15 a 30 dias. A combinação de tecnologias como o Fotona Tight Sculpting + Velashape III + Ultrassom microfocado + Cool Sculpting + Voluderm +Exilis + Radiofrequência Injetável +injetáveis + técnicas manuais by Renata França garantem os melhores resultados. Os valores variam de R$ 300 a R$10 mil, dependendo do pacote.

Inmode

Aparelho Israelita, trazido em primeira mão para o Brasil, com o objetivo de tratar flacidez corporal e facial. Ele aquece a pele de dentro para fora, proporcionando uma retração de 50% no local, estimulando a produção de colágeno. O procedimento é feito com sedação e bloqueio local, não há necessidade de hospitalização, e não há cortes ou cicatrizes.

Legacy + CMSlim

Único tratamento corporal que trata a Epiderme, Derme, Tecido Adiposo e o Músculo. Em 50 minutos, a combinação das tecnologias do Legacy e do CMSlim,⁣ proporcionará: desenvolvimento muscular;⁣ tratamento da gordura localizada; melhora da celulite; flacidez de pele⁣.

Hit Summer

O protocolo é feito misturando duas tecnologias: Emtone e EMSculpt. O Emtone é o primeiro e único dispositivo que fornece energia térmica e mecânica para eliminar as principais causas de celulite e flacidez de forma eficaz e não invasiva. A emissão sinérgica de radiofrequência monopolar e energia de pressão direcionada permite o tratamento das causas básicas em vez de suprimir os sintomas. Indicado para barriga, glúteos, braços e posterior de coxas. São necessárias 4 sessões, 1 vez por semana.

Já o EMSculpt usa a Tecnologia High-Intensity Focused Electro-Magnetic que induz 20 mil contrações musculares muito potentes por sessão. São contrações supramáximas, que nunca seriam capazes de serem reproduzidas por ação muscular voluntária, de diferentes combinações para total eficácia clínica. O efeito resultante é a combinação de fortalecimento muscular, crescimento muscular e ruptura de gordura. O pacote com 4 sessões de HitSummer (EmSculpt + EmTone) custa R$ 9.500 mil.

Ulthera + bioestimuladores de colágeno

Com o objetivo de tratar duas áreas importantes do corpo, os glúteos e o abdômen, o dermatologista Dr. Lourenço Azevedo criou o protocolo de verão que combina injetáveis e ultrassom microfocado. A combinação serve para estimular a formação de colágeno, retardando a flacidez e melhorando a elasticidade da pele.

Para glúteos e abdômen é usado o ácido poli-l-láctico, que é um bioestilador contido em frasco que deve ser diluído em água estéril e anestésico. A solução é aplicada abaixo da pele para estimular o colágeno. A depender da quantidade de frascos, ele pode proporcionar volume para a região (ideal para o bumbum). Também é utilizado para tratar celulite e melhorar o contorno corporal. Geralmente são usados dois frascos por sessão.

Em seguida, o ultrassom microfocado Ulthera, que aquece as camadas mais profundas da pele até 4,5mm, estimula a formação de colágeno, retarda a flacidez e melhora a elasticidade da pele. O valor para ambos tratamentos (biostimuladores + Ulthera) varia de acordo com cada paciente, mas começa em R$ 4 mil.

