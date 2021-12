Tecnologia Conheça Parag Agrawal, o novo presidente-executivo do Twitter

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Sucessor de Jack Dorsey trabalha na companhia há 10 anos e ocupava o cargo de diretor de tecnologia desde 2017. Foto: Divulgação/Twitter Foto: Divulgação/Twitter

O Twitter anunciou nesta segunda-feira (29) que mudou o seu comando: o cofundador da rede social, Jack Dorsey, deixou o cargo de presidente-executivo e foi substituído por Parag Agrawal, que ocupava o cargo de diretor de tecnologia.

Parag Agrawal trabalha no Twitter desde 2011, quando começou a atuar como engenheiro de software. Em outubro de 2017, ele se tornou diretor de tecnologia, função responsável por liderar a estratégia técnica da empresa.

O novo comandante do Twitter também integra a iniciativa Bluesky, equipe criada pelo Twitter em 2019 com o objetivo de desenvolver um padrão descentralizado para redes sociais.

Antes de ser contratado pela rede social, Agrawal trabalhou na Microsoft, no Yahoo e na operadora americana de telefonia AT&T.

O sucessor de Dorsey possui doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Stanford e bacharelado em Ciência da Computação e Engenharia pelo Instituto Indiano de Tecnologia.

No anúncio de sua saída da função de presidente-executivo do Twitter, Dorsey disse que um dos motivos para acreditar que este é o momento certo de tomar essa decisão foi a confiança em Parag Agrawal.

“O conselho realizou um processo rigoroso considerando todas as opções e escolheu Parag por unanimidade. Ele tem sido minha escolha há algum tempo, dado o quão profundamente ele entende a empresa e suas necessidades”, disse Dorsey.

Agrawal também divulgou em seu perfil a mensagem que foi direcionada a funcionários da empresa. Ele agradeceu Dorsey, disse estar animado com o futuro e contou à equipe sobre seu início na empresa.

“Embora tenha sido há uma década, aqueles dias parecem ontem para mim. Andei no lugar de vocês, vi os altos e baixos, os desafios e obstáculos, as vitórias e os erros. Mas antes e agora, acima de tudo, eu vejo o impacto incrível do Twitter, nosso progresso contínuo e as oportunidades empolgantes à nossa frente”.

