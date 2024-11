Esporte Conmebol inicia as vendas de ingressos para final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Final da libertadores será no dia 30 de novembro, às 17h Foto: Divulgação/Conmebol Final da libertadores será no dia 30 de novembro, às 17h. (Foto: Divulgação/Conmebol) Foto: Divulgação/Conmebol

A final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo acontece no próximo dia 30 (sábado), às 17h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A Conmebol liberou 80 mil ingressos para o confronto, que foram divididos em três categorias, sendo 1 e 2 destinadas ao público geral e a 3, que é localizada atrás dos gols, será exclusiva para os torcedores do Galo e do Botafogo.

Os preços variam de 50 dólares (cerca de R$ 290) a 320 dólares (cerca de R$ 1.850). As categorias 1 (arquibancada inferior do estádio) e 2 (superior) já tiveram suas vendas iniciadas.

Confira categorias e valores

Categoria 1: de 280 a 320 dólares (de R$ 1.620 a R$ 1.850,00). A venda já está aberta para o público geral;

Categoria 2: 140 dólares (cerca de R$ 810,00). A venda já está aberta para o público geral;

Categoria 3: de 50 a 140 dólares (de R$ 290 a R$ 810,00). A venda deve começar na próxima semana, sob responsabilidade de Atlético-MG e Botafogo.

Cerca de 22 mil ingressos será de aquisição exclusiva das torcidas de cada finalista.

