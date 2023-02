Saúde Consumir alimentos ultraprocessados eleva risco de 34 tipos de câncer

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Salgadinhos de pacote, refrigerantes, pizzas congeladas e nuggets figuram na lista dos ultraprocessados. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Comer mais alimentos ultraprocessados aumenta o risco de desenvolver e morrer de câncer, especialmente câncer de ovário, de acordo com um novo estudo com mais de 197.000 pessoas no Reino Unido, mais da metade das quais mulheres.

Alimentos excessivamente processados incluem sopas pré-embaladas, molhos, pizza congelada e refeições prontas, bem como cachorros-quentes, salsichas, batatas fritas, refrigerantes, biscoitos comprados em lojas, bolos, doces, rosquinhas, sorvetes e muitos mais.

Conforme a Dra. Kiara Chang, bolsista do National Institute for Health and Care Research do Escola de Saúde Pública do Imperial College London, os “alimentos ultraprocessados são produzidos com ingredientes derivados industrialmente e geralmente usam aditivos alimentares para ajustar cor, sabor, consistência, textura ou prolongar a vida útil”.

As pessoas que comem mais alimentos ultraprocessados também tendem a “beber mais refrigerantes e menos chá e café, bem como menos vegetais e outros alimentos associados a um padrão alimentar saudável”, disse Duane Mellor, nutricionista e professor sênior Fellow na Aston Medical School em Birmingham, Reino Unido.

“Isso pode significar que pode não ser um efeito específico dos próprios alimentos ultraprocessados, mas sim refletir o impacto de uma menor ingestão de alimentos mais saudáveis”, disse Mellor, que não participou do estudo.

Risco aumentado

O estudo, publicado pela revista eClinicalMedicine, analisou a associação entre a ingestão de alimentos ultraprocessados e 34 tipos diferentes de câncer durante um período de 10 anos.

Os pesquisadores examinaram informações sobre os hábitos alimentares de 197.426 pessoas que faziam parte do UK Biobank, um grande banco de dados biomédico e recurso de pesquisa que acompanhou residentes de 2006 a 2010.

A quantidade de alimentos ultraprocessados consumidos pelas pessoas no estudo variou de um mínimo de 9,1% a um máximo de 41,4% de sua dieta, segundo o estudo.

Os padrões alimentares foram então comparados com registros médicos que listavam diagnósticos e mortes por câncer.

Cada aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados foi associado a um aumento de 2% no desenvolvimento de qualquer tipo de câncer e a um aumento de 19% no risco de ser diagnosticado com câncer de ovário, de acordo com um comunicado divulgado pelo Imperial College London.

Óbitos

As mortes por câncer também aumentaram, segundo o estudo. Para cada aumento adicional de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados, o risco de morrer de qualquer tipo de câncer aumentava em 6%, enquanto o risco de morrer de câncer de ovário aumentava em 30%, de acordo com o comunicado.

Quando se trata de morte por câncer entre as mulheres, o câncer de ovário ocupa o quinto lugar, “representando mais mortes do que qualquer outro câncer do sistema reprodutor feminino”, observou a American Cancer Society .

“As descobertas se somam a estudos anteriores que mostram uma associação entre uma maior proporção de alimentos ultraprocessados (UPFs) na dieta e um maior risco de obesidade, ataques cardíacos, derrame e diabetes tipo 2”, disse Simon Steenson, cientista de nutrição. na British Nutrition Foundation, uma instituição de caridade parcialmente mantida por produtores e fabricantes de alimentos. Steenson não estava envolvido no novo estudo.

“No entanto, uma limitação importante desses estudos anteriores e da nova análise publicada hoje é que os resultados são observacionais e, portanto, não fornecem evidências de uma ligação causal clara entre UPFs e câncer ou o risco de outras doenças”, disse Steenson.

Outros estudos

Esta última pesquisa não é a primeira a mostrar uma associação entre uma alta ingestão de alimentos ultraprocessados e câncer.

Um estudo de 2022 examinou as dietas de mais de 200 mil homens e mulheres nos Estados Unidos por até 28 anos e encontrou uma ligação entre alimentos ultraprocessados e câncer colorretal – o terceiro câncer mais diagnosticado nos Estados Unidos – em homens, mas não em mulheres.

E existem “literalmente centenas de estudos (que) ligam alimentos ultraprocessados à obesidade, câncer, doenças cardiovasculares e mortalidade geral”, disse Marion Nestle, professora emérita de nutrição, estudos alimentares e saúde pública da Universidade de Nova York.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/consumir-alimentos-ultraprocessados-eleva-risco-de-34-tipos-de-cancer/

Consumir alimentos ultraprocessados eleva risco de 34 tipos de câncer