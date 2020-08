Geral Contra o coronavírus, parte da Austrália decreta estado de emergência, lockdown e toque de recolher

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Trabalhador com máscara passa por outdoor em Melbourne, a primeira cidade da Austrália a obrigar o uso da cobertura facial. (Foto: Reprodução)

A Austrália reforçou o confinamento no estado de Victoria para conter a disseminação do novo coronavírus, onde foi declarado estado de emergência. Na capital estadual, Melbourne, a segunda maior cidade do país, foi imposto lockdown e toque de recolher.

Apesar de o confinamento ter começado no início de julho, Melbourne continua registrando centenas de novos casos da Covid-19 diariamente. Por isso as autoridades tornaram a quarentena mais rigorosa e decretaram toque de recolher entre as 20h e as 5h, que deve durar seis semanas.

Ao declarar “estado de emergência” no domingo, o primeiro-ministro do estado de Victoria, Daniel Andrews, disse que a capital estadual ficará sob as restrições da chamada fase 4, mais rigorosa, até 13 de setembro, diante dos níveis “inaceitáveis” de transmissão comunitária.

Os residentes de Melbourne poderão sair no máximo uma hora por dia para praticar esportes a uma distância não superior a cinco quilômetros de suas casas e apenas uma pessoa por residência poderá sair e fazer compras essenciais.

A maioria das faculdades e universidades de Melbourne retornará ao ensino a distância a partir de quarta-feira à noite, algumas semanas após o retorno às salas de aula, enquanto escolas e creches fecharão a partir de quinta-feira. Casamentos também estão proibidos na cidade. As cerimônias de casamento já haviam sido limitadas a um máximo de cinco pessoas.

“Essas decisões foram adotadas porque algo menos rigoroso não nos manteria seguros”, afirmou Andrews.

Novas medidas que afetarão os locais de trabalho serão anunciadas na segunda-feira, disse o governador, sugerindo que atividades não essenciais serão suspensas.

O estado registrou 671 novos infectados pelo novo coronavírus neste domingo, com sete novas mortes.

Fora de Melbourne, o restante de Victoria passará para a fase 3 do confinamento, a partir da meia-noite de quarta-feira, permitindo que as pessoas saiam de casa para trabalhar, estudar, ir ao médico e fazer compras essenciais.

No resto do país, poucos casos foram relatdos nas últimas quatro semanas, depois que as medidas de isolamento social foram suspensas. No entanto, as autoridades proibiram deslocamentos internos de pessoas de Victoria e Sydney, outro foco do vírus.

A Austrália registrou um total de quase 18 mil casos da Covid-19 até este domingo e 208 mortes, em uma população de 25 milhões. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

