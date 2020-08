Geral O príncipe Andrew é acusado de participar de orgia com menores de idade

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

O terceiro filho da rainha Elizabeth II está de volta aos holofotes. (Foto: Reprodução)

Desde que o príncipe Andrew foi oficialmente acusado de assédio sexual por Virginia Giuffre, a família real britânica tenta tirá-lo da vida pública. Documentos da corte inglesa com depoimentos bombásticos sobre a ex-socialite Ghislaine Maxwell, no entanto, devem jogar o terceiro filho da rainha Elizabeth II, de volta aos holofotes – e do pior jeito possível.

Segundo o jornal “The Sun”, os documentos do processo de Ghislaine, presa há três semanas por aliciar menores para as orgias de seu namorado, o bilionário americano Jeffrey Epstein, podem ter consequências catastróficas para a família real.

Escrava sexual

Amigo íntimo de Andrew, Epstein cometeu suicídio em 2019, depois de ter sido preso acusado de exploração sexual de menores. E seria, de acordo com o depoimento de Giuffre, o responsável por transformá-la na “escrava sexual” do príncipe.

Segundo os documentos, em um dos encontros, Giuffre, então com 18 anos, teria transado com Andrew, Epstein e outras oito menores de idade na pequena Ilha de St. James, onde Epstein promovia suas orgias para políticos e milionários de quem pudesse obter influência.

Amizade terminada

Anos atrás, em entrevista à rede BBC, Andrew negou que tivesse ido relações sexuais com a jovem e garantiu que sua amizade com Epstein terminara 10 anos antes do envolvimento do milionário com a rede de pedofilia.

De acordo com o jornal “The Sun”, o documento judicial que traz depoimento de Virginia Roberts Giuffre, de 36 anos, diz que o duque passou dois dias sozinho, com ela, no rancho de Epstein. Ela, que é chamada de “escrava sexual” de Epstein, também relata ter feito massagem erótica no terceiro filho da rainha Elizabeth II. Na época, Virginia tinha 18 anos.

Massagem erótica

As alegações surgiram em documentos judiciais recém-divulgados que a ex-namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, tentou bloquear.

Virginia mencionou que esteve com o príncipe Andrew por volta de 2001, no rancho Zorro, de Epstein, no Novo México. Ela escreveu: “Meu trabalho era entretê-lo sem parar, isso significava conceder meu corpo durante uma massagem erótica ou simplesmente sair com ele para cavalgar”, declarou. As informações são do jornal O Globo.

