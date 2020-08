Geral Bolsonaro volta a criticar governadores que pedem ajuda emergencial permanente

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

O presidente Jair Bolsonaro dá entrevista em uma padaria em Brasília. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar neste domingo (2) os governadores que defendem “auxílio emergencial permanente” de R$ 600 pagos a trabalhadores informais afetados financeiramente pela pandemia. Sem citar nomes, Bolsonaro disse que o mesmo governador que defende a medida quebrou seu Estado.

“Alguns (governadores) estão defendendo auxílio emergencial indefinido. Esses mesmos que quebraram os estados deles, esse mesmo governador está defendendo o emergencial de forma permanente, só que, por mês, são R$ 50 bilhões. Vão arrebentar com a economia do Brasil”, disse o presidente.

Questionado se seria algum governador específico, Bolsonaro respondeu: “Você sabe de quem eu estou falando.”

Bolsonaro saiu guiando uma moto, na manhã deste domingo, da residência oficial do Palácio da Alvorada e foi até uma padaria no Lago Norte, bairro nobre de Brasília. No local, o presidente também comentou que em setores de alimentação, como padarias, o reflexo da crise com a pandemia é pequeno. “Aqui, por exemplo, alimentação, os danos foram pequenos, quase não existiram. Os informais, simplesmente, dizimados”, afirmou.

Bolsonaro também disse que autorizou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a propor um novo imposto, mas sem aumento de carga tributária. Segundo ele, o novo tributo tem que ser compensado com extinção de outro imposto ou desoneração.

“O que eu falei com o Paulo Guedes é que pode ser o imposto que você quiser. Tem que ver do outro lado o que vai deixar de existir. Se vai diminuir o IR (Imposto de Renda), exonerar folha de pagamento, acabar com o IPI (Imposto sobre Produto Industrializado)”, disse o presidente.

O presidente já retornou ao Palácio da Alvorada. No sábado passado, após comunicar teste negativo para o novo coronavírus, Bolsonaro também saiu de moto até uma concessionária para revisão do veículo e depois abasteceu a moto em um posto de gasolina.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro está com Covid-19. O resultado do exame de Michelle saiu dias depois de o presidente ter anunciado que se curou da doença.

Outros Poderes

Bolsonaro disse também neste domingo no Twitter que não responde por operações conduzidas por outros Poderes, em meio a críticas recentes à Operação Lava-Jato feitas pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e no momento em que mostra sinais de aproximação com políticos investigados na maior ação de combate à corrupção do país.

“Qualquer operação, de combate à corrupção ou não, deve ser conduzida nos limites da lei, e assim tem sido feito no meu governo”, disse Bolsonaro. “Quanto às operações conduzidas por outro Poder, quem responde pelas mesmas não sou eu”.

Na semana passada, Augusto Aras —escolhido por Bolsonaro para comandar a PGR em setembro passado— fez duras críticas à força-tarefa da Lava Jato em Curitiba ao afirmar, por exemplo, que haveria “caixas de segredos” do grupo, em referência a supostos documentos que não seriam rastreáveis pelo sistema do Ministério Público Federal.

A força-tarefa de Curitiba rebateu o que considerou ser uma ilação feita por Aras e defendeu a atuação do grupo. A discussão sobre a operação ocorre a um mês do prazo para o procurador-geral decidir se vai prorrogar por mais um ano a força-tarefa. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

