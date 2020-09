Economia Contribuintes podem utilizar linha de crédito do Banrisul para pagar ITCD

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Por meio da iniciativa, é possível diluir o valor em parcelas mensais Foto: Divulgação Por meio da iniciativa, é possível diluir o valor em parcelas mensais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Pessoas físicas que precisam pagar ITCD (Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens e Direitos) no Rio Grande do Sul têm disponível uma nova alternativa para realizar a quitação dos valores.

Trata-se do CPB Tributos, uma linha de crédito do Banrisul destinada ao pagamento de diversos impostos patrimoniais, entre eles o ITCD, que é de competência estadual. Por meio da iniciativa, é possível diluir o valor em parcelas mensais e obter descontos oriundos do pagamento à vista, quando aplicável.

O serviço pode ser contratado nos canais digitais do banco (Home Banking e aplicativo Banrisul Digital), quando o pagamento ocorre em até 12 meses. Para os casos em que o usuário necessite de prazo maior, de até 48 meses, o pedido deve ser feito diretamente na rede de agências do Banrisul, acompanhado da Guia de Arrecadação e sujeito à análise de crédito. A possibilidade é válida tanto para pagar o imposto em atraso quanto o imposto em dia, com taxas a partir de 1,78% ao mês.

Além disso, o CPB Tributos também se destina ao pagamento de ITR (federal), IPTU e ITBI (municipais), com condições específicas para cada tributo.

Prazos de financiamento e canais de atendimento

• Em até 12 meses: o serviço pode ser contratado diretamente nos canais digitais do banco (Home Banking e Banrisul Digital), sendo que a quitação da guia deve ser realizada pelo cliente.

• Entre 13 e 48 meses: atendimento na rede de agências do Banrisul, acompanhado da Guia de Arrecadação.

Linha de Crédito do IPVA

O Banrisul também tem uma linha de crédito específica para o pagamento do IPVA, inclusive de valores vencidos. O parcelamento pode ser feito em até 12 meses, com taxas reduzidas. O produto está disponível nos canais de atendimento digital e nas agências. Para saber mais, clique aqui.

