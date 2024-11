Tecnologia Conversa por voz, criação de imagens e mais: inteligência artificial do Google, Gemini chega ao iPhone

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Por meio do Gemini Live, é possível conversar por voz com a inteligência artificial, como se fosse uma ligação. (Foto: Reprodução)

O Google lançou na última quinta-feira (14) o aplicativo da Gemini, sua inteligência artificial (IA), para o iPhone. É possível baixá-lo diretamente da App Store. Seu funcionamento é parecido com o do ChatGPT, utilizando um chat para interagir com o usuário. Confira abaixo algumas das principais funções no novo aplicativo.

Conversa por voz

Por meio do Gemini Live, é possível conversar por voz com a inteligência artificial, como se fosse uma ligação. O Google promete uma conversa de maneira natural e fluida. A funcionalidade está disponível no iPhone em 10 idiomas, inclusive o português.

Segundo a empresa, essa função pode ser usada para praticar uma entrevista, pedir conselhos ou planejar um evento, por exemplo. O usuário também consegue escolher a voz do Gemini entre 10 modelos. “É como bater papo com um amigo: você pode fazer um brainstorming de ideias, explorar novos tópicos ou até mesmo praticar para uma grande apresentação”, afirma o Google, em sua página.

Para usar a funcionalidade, é necessário abrir o aplicativo e clicar no botão específico da funcionalidade, na parte inferior direita da tela.

Criação de imagens

Pelo Gemini, é possível descrever uma imagem e pedir para a inteligência artificial criá-la. O pedido pode ser feito na tela inicial do aplicativo, que irá utilizar o modelo de geração de imagens chamado Imagen 3.

É possível que o Gemini crie ilustrações, designs, fotos realistas e artes conceituais. Há limitações sobre imagens muito complexas ou que violem políticas de uso.

Para melhores resultados, é necessário fazer uma descrição detalhada do que o usuário deseja. Após a geração, é possível solicitar ao Gemini para fazer ajustes na imagem.

Auxílio para aprendizado

O Gemini possui uma funcionalidade para ajudar nos estudos. A empresa promete que o usuário pode tirar suas dúvidas sobre qualquer assunto e ter planos de estudo personalizados.

Um dos exemplos dados para a empresa é enviar a foto de um diagrama e pedir para que a inteligência artificial faça perguntas sobre ele. Também é possível criar resumos de textos, pedir explicações e traduzir textos.

A própria ferramenta, porém, alerta sobre o uso para os estudos. “O Gemini é uma ferramenta poderosa, mas não substitui um estudo completo e aprofundado. Use-o como um complemento para suas atividades de aprendizado.”

Integração

O aplicativo Gemini conversa com vários serviços do Google. Gmail, Drive, Fotos e Agenda são alguns dos exemplos.

É possível, por exemplo, pedir para a inteligência artificial resumir os e-mails mais importantes de hoje recebidos pelo Gmail, ou até pedir para mostrar uma foto específica no Google Fotos. Para utilizar a integração, é necessário que o usuário faça login em sua Conta Google e autorize o acesso do aplicativo às informações.

Conversa por voz, criação de imagens e mais: inteligência artificial do Google, Gemini chega ao iPhone

2024-11-16