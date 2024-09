Expointer “Convicto da reconstrução do RS”, vice-governador Gabriel Souza encerra VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Gabriel Souza ressaltou a importância do evento neste momento de reconstrução e retomada econômica do Rio Grande do Sul. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Gabriel Souza ressaltou a importância dos debates neste momento de reconstrução e retomada econômica do Rio Grande do Sul. (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, foi o encarregado de encerrar a série de discussões que marcaram o VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha. Realizado pela Rede Pampa e Banrisul, com apoio da Cotrijal, a 7ª edição do evento teve como tema central o Novo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que foi debatido pelas maiores lideranças do Estado, na quarta-feira (29), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Os debates – acalorados em alguns momentos – convergiram para uma ideia de esforço conjunto entre a iniciativa privada e o poder público como solução para o futuro econômico do Rio Grande do Sul. Na outra ponta do evento, o governador Eduardo Leite foi quem abriu as discussões, no auditório da Casa da Rede Pampa na Expointer.

O vice-governador iniciou sua fala saudando os painelistas e autoridades presentes, em especial a presidência da Rede Pampa, por mais uma edição do Fórum em um momento tão importante de ações de reconstrução e retomada econômica do Rio Grande do Sul. Na sequência, Gabriel Souza – que é veterinário de formação – elogiou a posição do governador Eduardo Leite em manter a realização da 47ª Expointer, mesmo com todas as adversidades encontradas.

“Me parece que todos concordamos como acertada foi a decisão do governador Eduardo Leite de manter a data da Expointer, mesmo sendo extremamente desafiador fazer um evento depois que este local foi atingido pelas enchentes do mês de maio. Poderia, eventualmente, ter decidido o governador postergar o evento. Até mesmo, se fosse o caso de ser uma pessoa de pouca fé, talvez nem realizasse o evento este ano. Mas não. Decidiu o fazer e decidiu o fazer na data marcada”, disse o vice-governador.

Gabriel Souza elencou esforços que o governo tem feito em diversas áreas, dentro do plano de reconstrução do Estado, em que a feira internacional se enquadra. “Pode parecer, num primeiro momento, que não, mas sim, a realização da Expointer se encaixa exatamente na senda que nós temos perseguido, que é mostrar o quanto temos que reerguer o Estado com eventos, com ações reais, concretas, políticas públicas, obras, que vêm ao encontro da reativação dos setores econômicos”, explicou.

Para encerrar, o vice-governador celebrou os números da 47ª edição: “é recorde em cima de recorde”, disse. E completou: “[A feira] está mostrando a força do produtor gaúcho. Nós ficamos muito felizes, orgulhosos, animados. Isso nos reenergiza, porque saímos daqui ainda mais convictos de que vamos reconstruir o Rio Grande do Sul com a rapidez necessária”, concluiu.

O VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha foi dividido em dois painéis e teve apresentação da comunicadora da TV Pampa, Magda Beatriz. A mediação ficou por conta do pelo vice-presidente da emissora, Paulo Sérgio Pinto.

