Lançamento de portal que possibilita assinatura digital da ART marca programação do Crea-RS na Expointer

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Diretoria, funcionários e presidência dos Conselhos Federal e Estadual de Engenharia e Agronomia participaram do evento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

“Com o objetivo de oferecer cada vez mais soluções simples e que descompliquem as demandas dos profissionais da Engenharia, Agronomia e das Geociências, trazemos uma ferramenta de trabalho focada na funcionalidade dos serviços e na aproximação junto aos profissionais”, afirmou a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), Eng. Amb. Nanci Walter, na apresentação do novo portal de profissionais e empresas no estande do Conselho gaúcho na Expointer.

A plataforma é prática, intuitiva e dinâmica, evitando erros ao preencher a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Ao acessá-la por qualquer aplicativo, celular, tablet ou notebook, a tela é responsiva.

Na presença do Eng. de Telecom. Vinícius Marchese, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), a Eng. Nanci destacou que com a integração gov.br, o Crea-RS torna-se o primeiro Conselho a possibilitar o recolhimento e a assinatura das ARTs dentro deste ambiente.

“Valorizando o que temos até agora, é muito bom virar a página. É um baita ganho para todo o Sistema Confea/Crea. Não queremos ser exclusivo ou protagonista, mas estamos aqui na ponta. Além disso, tem o fato de o estado ter sido tão castigado nos últimos meses, então estamos provando que, apesar da dificuldade, a coragem e a perseverança predominaram”, avaliou, ressaltando ainda a garantia da segurança dos dados dos profissionais, com o Apolo e o novo portal funcionando em paralelo.

A diretora-geral da Mútua-RS, Eng. Agr. Andréa Brondani da Rocha, parabenizou o Conselho gaúcho pela iniciativa. “Essa melhoria de processos traz benefícios a todos os profissionais. Vamos em sinergia, Sistema Confea/Crea e Mútua”, apontou.

O presidente do Confea também celebrou o lançamento. “Levar valor ao profissional simplificando a sua atividade é o nosso objetivo. Os profissionais têm um volume muito grande de serviços o tempo inteiro. Dessa forma, os Creas trabalhando com este propósito contribui demais para um Sistema melhor e mais dinâmico”, salientou Marchese.

Responsável pelo desenvolvimento do projeto, Rodrigo Paines, gerente de T.I. do Crea-RS, falou sobre o desafio apresentado pela presidente Nanci, entregar um software mais moderno e que atenda às principais necessidades do Conselho, especialmente no que se refere ao preenchimento das ARTs. “Hoje, vemos que podemos inovar muito mais sempre pensando na valorização profissional”, explicou.

Na presença ainda da diretoria, funcionários do Crea-RS e profissionais, a Eng. Amb. Nanci Walter reafirmou o compromisso do Conselho em seguir investindo em novas tecnologias e em promover benefícios aos profissionais.

