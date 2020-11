Esporte Convocações e lesões: Grêmio pode ter 8 desfalques para partida contra o Cuiabá

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 16 de novembro de 2020

Mesmo com a sequência 7 de vitórias acumuladas pelo tricolor, o técnico Renato Portaluppi terá um problema para escalar sua equipe para enfrentar o Cuiabá, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (18). Isso porque, cresceu o número de desfalques. Serão 8 jogadores que não estarão à disposição do comandante gremista.

Fora os desfalques por lesão, há outro contratempo. A convocação para as seleções sul-americanas que disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 tirou 3 jogadores da partida. Kannemann, Orejuela e a nova contratação Pinares só retornaram para o jogo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (22). O argentino e o colombiano não foram utilizados nos jogos de suas seleções na semana passada, enquanto o chileno atuou por 70 minutos.

Titular na vitória por 4 a 2 sobre o Ceará, e com boa atuação, Luiz Fernando não fará parte da equipe por questões legais. Ele e Robinho já defenderam outras equipes pela Copa do Brasil na temporada, respectivamente, Botafogo e Cruzeiro, e portanto, não poderam atuar pelo Grêmio. Além disso, Robinho ainda está no departamento médico em virtude de um desconforto muscular.

Outros 3 jogadores também desfalcaram por lesão. O capitão Maicon, que saiu com dores no jogo da volta, pelas oitavas da Copa do Brasil, contra o Juventude. Ele está sob cuidados do departamento médico, com uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda. O volante segue em tratamento e ainda não tem previsão de retorno.

Quem deve ficar mais um tempo longe dos gramados é Alisson. O jogador levou uma entrada forte de Tchê-Tchê, no confronto contra o São Paulo. Era dito que a previsão de retorno seria de 15 dias, no entanto, a lesão nos ligamentos do tornozelo direito deixam o jogador fora por mais de 30 dias. Já é dado como certo que ele não poderá ser relacionado para os próximos três jogos, contra Cuiabá (Copa do Brasil), Corinthians (Brasileirão) e Guaraní-PAR (Libertadores).

A última baixa é do zagueiro Paulo Miranda, que já estava ausente da equipe titular desde a partida contra o Santos, e retornou na partida contra o Ceará. Por falta de sorte, o jogador voltou a sentir e ficou apenas 11 minutos em campo.

O Grêmio entra em campo na próxima quarta-feira (18), pela Copa do Brasil, contra o Cuiabá, na Arena. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1 e vai em busca da classificação.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte