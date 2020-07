Acontece Cooperativismo supera desafios e continua avançando mesmo em período de pandemia da Covid-19

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Sede da Cotrijal, em Não-Me-Toque. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

O ano de 2020 deve ficar marcado na história como um período de reforço da importância do cooperativismo, pelo difícil momento que o mundo inteiro enfrenta provocado pela Covid-19. Além da pandemia, o Rio Grande do Sul sofreu o impacto da estiagem desde o final de 2019, no qual os agricultores tiveram uma redução de 47% na produção de soja e 30% na de milho.

O produtor e associado da Cotrijal, Paulo Elmar Penz cultivou 1.600 hectares de soja e colheu entre 9 e 25 sacas por hectare. Ele é um dos 7,8 mil associados da Cotrijal, e que por ser cooperativista está superando os desafios impostos pelo clima e, otimista, segue trabalhando e projetando um futuro de resultados melhores. Penz é associado desde 1986, graças ao seguro personalizado que contrata na Cotrijal todos os anos, conseguiu cobrir os custos de produção, do plano e do arrendamento. “Foi a salvação neste ano. Garante segurança para o produtor e para a cooperativa”, revela.

A Cotrijal atua em 32 municípios da região Norte do Rio Grande do Sul com um trabalho diferenciado dentro e fora da porteira. “A segurança é o ponto forte da nossa cooperativa”, afirma Penz.

“Trabalhamos pelo coletivo”, diz o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, enfatizando que o seguro é uma das facilidades que a cooperativa oferece aos seus associados. “Muitos agricultores enfrentaram dificuldades em função da seca e, graças a nossa solidez e ao bom relacionamento com as instituições financeiras, conseguimos dar todo o suporte aos que trabalham o ano todo com a cooperativa, renegociando dívidas, ajustando prazos”, informa.

O vice-presidente, Enio Schroeder, ressalta que o verdadeiro cooperativismo se faz na prática. “Trabalhamos para que nosso associado tivesse tranquilidade para seguir na atividade. É importante dizer que a cooperativa só é forte porque tem um quadro social fiel, que caminha conosco na mesma direção”, pontua.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece