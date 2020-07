Acontece Mudanças comportamentais do consumidor durante a pandemia é tema do próximo Tá na Mesa

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Federasul)

A Federasul segue abordando os inúmeros impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais variados setores da economia e da sociedade. Nesta próxima quarta-feira (08), será abordada a palestra Medo X Desejo – Caminhos para seu negócio reagir rápido no novo normal pelo publicitário João Satt.

O encontro virtual vai acontecer através de uma live no Facebook da entidade. Satt vai apresentar a evolução do comportamento do consumidor após 100 dias de confinamento, além da mudança de mindset em relação a vários aspectos da vida e do trabalho.

Outro ponto que será analisado na palestra, é o quanto as pessoas estão dispostas a viver um novo formato de vida, o que é popularmente chamado de “Novo Normal”. João Satt promete exemplificar o assunto, focando na forma de viver das pessoas e como as empresas serão impactadas por toda esta evolução cultural e comportamental.

O tema Medo x Desejo é o nome de uma pesquisa realizada nos primeiros dias de abril e na virada de maio para junho, e que foi apresentada durante o Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico da Assembleia Legislativa.

Tá na Mesa – Etapa 2: Medo X Desejo – Caminhos para seu negócio reagir rápido no novo normal

Convidado: Publicitário João Satt – CEO do G5

Mediador: Simone Leite – presidente da Federasul

Data: 08/07/2020

Horário: 12h

Onde assistir: clique aqui.

