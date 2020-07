Acontece Empresa doa mais de 1 milhão de máscaras para hospitais e profissionais da saúde no RS

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Cerca de 218 mil máscaras foram entregues ao Governo do Estado, Defesa Civil do RS e Secretaria da Governança e Gestão Estratégica nesta última terça-feira (07. (Foto: Divulgação)

A Fitesa, empresa com sede em Porto Alegre e fabricante de nãotecidos segue engajada para combater o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, a empresa fez doações que já somam 1 milhão e 6 mil máscaras de uso profissional para hospitais e postos de saúde no Rio Grande do Sul.

Ao todo, foram 356.400 máscaras N95 e 649.600 máscaras cirúrgicas. Em outra ação, a empresa, em parceria com a petroquímica Braskem, doou mais de 89 toneladas de nãotecido, matéria-prima essencial para a fabricação de máscaras e aventais hospitalares.

Do montante, cerca de 218 mil máscaras foram entregues ao Governo do Estado, Defesa Civil do RS e Secretaria da Governança e Gestão Estratégica nesta última terça-feira (07), em cerimônia que contou com a presença do governador, Eduardo Leite, e do coordenador da Defesa Civil e chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes.

O vice-presidente da Fitesa na América Latina, Mateus Mesquita Inácio, representou a empresa no evento e destacou a importância de ações que auxiliam o poder público no combate ao vírus. “Estamos em uma situação que exige uma participação mais intensa tanto do poder público como do setor privado. Entendemos que cada um pode contribuir para a luta que é de todos. Queremos ajudar profissionais da saúde numa batalha que é diária”, relata Inácio.

