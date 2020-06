Mundo Coreia do Norte explode e destrói escritório de relações com a Coreia do Sul

16 de junho de 2020

Prédio foi erguido na cidade fronteiriça de Kaesong em 2018 como parte de uma série de projetos que visavam reduzir as tensões entre as duas Coreias

A Coreia do Norte explodiu nesta terça-feira (16) o escritório conjunto de coordenação de relações com a Coreia do Sul, na cidade fronteiriça de Kaesong, informou o ministério da Unificação, após dias de críticas e ameaças de Pyongyang.

“A Coreia do Norte explodiu o escritório de Kaesong às 14h49 locais”, disse o ministério, que trata das relações entre as duas Coreias, em uma breve mensagem à imprensa.

Pouco antes, a agência de imprensa sul-coreana Yonhap relatou a explosão e uma fumaça intensa no complexo industrial onde o escritório está localizado. As tensões aumentaram quando Pyongyang ameaçou cortar os laços inter-coreanos e tomar medidas de retaliação sobre folhetos jogados em seu território, que transmitem mensagens críticas ao líder norte-coreano Kim Jong-un.

No sábado (13), a mídia estatal norte-coreana informou que Kim Yo Jong, irmã de Kim, que é a principal autoridade do Partido dos Trabalhadores no poder, havia ordenado que o departamento encarregado dos assuntos inter-coreanos “realizasse de maneira decisiva a próxima ação”, e que “em pouco tempo, seria vista uma cena trágica do inútil escritório de ligação conjunta norte-sul”.

O escritório de ligação inter-coreano foi estabelecido em 2018 como parte de uma série de projetos que visam reduzir as tensões entre as duas Coreias. O local incluía escritórios separados para o Norte e o Sul, assim como uma sala de conferências comum.

Segundo Seul, o complexo permaneceria aberto as 24 horas do dia, durante todo o ano. Ao menos 20 representantes de cada país trabalhariam no escritório. O escritório está fechado desde janeiro por causa da pandemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

