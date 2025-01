Esporte Corinthians tem contas bancárias bloqueadas após empresário entrar com ação na Justiça Federal

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Clube atrasou os pagamentos de janeiro por conta do processo Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians Clube atrasou os pagamentos de janeiro por conta do processo. (Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians) Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Corinthians teve contas bloqueadas após o empresário André Cury entrar com uma ação contra o clube na Justiça Federal. Por conta do processo, a diretoria atrasou os pagamentos de janeiro e a expectativa é de que o acesso retorne nesta sexta-feira (10).

De acordo com a Gazeta Esportiva, Cury acionou o clube após entender que tiveram uma “conduta fraudulenta” ao citar contratos que não poderiam constar no Regime Centralizado de Execuções (RCE). No mês de dezembro, o Corinthians obteve uma decisão liminar na Justiça, que suspende os bloqueios e as execuções por 60 dias.

Segundo apuração do jornal O Estado de S.Paulo, o clube paulista entende estar protegido pelo regime e acredita que não terá dificuldade em conseguir a liberação por entender que todos os débitos existentes estão abrangidos no RCE. Cury é o terceiro maior credor do clube, que deve R$ 28,8 milhões ao agente.

A equipe jurídica deve iniciar os contatos com todos os credores a partir deste mês para negociar as dívidas e alinhar os pagamentos.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/corinthians-tem-contas-bancarias-bloqueadas-apos-empresario-entrar-com-acao-na-justica-federal/

Corinthians tem contas bancárias bloqueadas após empresário entrar com ação na Justiça Federal

2025-01-10