Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

As provas ocorrem no turno da manhã (das 8h às 12h) e da tarde (das 15h às 19h) e serão realizadas em dez instituições de Porto Alegre. Foto: Gustavo Dihel/UFRGS

Será realizado neste domingo (12) o concurso para auditor do Estado, carreira da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), da Secretaria da Fazenda (Sefaz). O processo seletivo, que oferece 30 vagas, conta com 5.918 inscritos – densidade de 197,97 candidatos por vaga.

As provas ocorrem no turno da manhã (das 8h às 12h) e da tarde (das 15h às 19h) e serão realizadas em dez instituições de Porto Alegre. A consulta ao local foi liberada aos candidatos no último dia 6.

Assim como ocorreu nos certames de 2014 e 2018, servidores da Cage estarão nos pontos indicados para os exames. Os 11 auditores vão acompanhar os coordenadores de cada local.

“A ideia é que eles possam observar eventuais intercorrências e avisar sobre assuntos que necessitem de rápida resposta. Serão, em resumo, um ponto focal da Cage em cada local de prova”, explicou o contador e auditor-geral adjunto da Cage e presidente da Comissão de Ingresso, Felipe Bittencourt.

A organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas, que manteve abertas as inscrições entre 14 de outubro e 13 de novembro de 2024. Os participantes do processo seletivo devem possuir diploma de nível superior em Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Econômicas, Administração, Engenharia ou Tecnologia da Informação.

