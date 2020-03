Flávio Ricco Coronavírus: decisão sobre próximo “The Voice Brasil” sai em abril

Por Flávio Ricco | 29 de março de 2020

Daphne Bozaski, que voltaria ao ar em “Nos Tempos do Imperador”, agora vai aproveitar para conferir novamente sua temporada de “Malhação: Viva a Diferença”. (Foto: Sérgio Zalis)

O novo coronavírus, assim como em outros setores, também provocou um estrago no planejamento das emissoras de televisão. Nenhuma delas estava preparada para um “tsunami” de tamanha natureza. Exceção a alguma produção já gravada, aguardando ordem de entrada no ar, nada mais está garantido.

É o caso, por exemplo, da próxima temporada do reality show musical “The Voice Brasil”, um dos principais títulos da Globo.

Antes da pandemia, tudo devidamente combinado para o programa das cadeiras estrear depois dos Jogos Olímpicos do Japão.

Com a decisão do COI em adiar a “Olimpíada” para 2021, esse plano ruiu. Pior, o reality também não poderá ser antecipado – e são muitos os motivos. A equipe é praticamente a mesma do “BBB20” e, depois dele, a emissora quer reduzir ainda mais a presença de profissionais nos Estúdios Globo no Rio.

Não será surpresa se o “The Voice” deste ano, ficar para 2021. De qualquer forma, recomenda-se aguardar uma posição oficial, que sairá em abril. O cenário atual não é bom.

TV Tudo

Excelência

Muito tem se falado sobre o trabalho da GloboNews e do sucesso inquestionável da sua cobertura nessa crise do coronavírus. Os relatórios do Kantar Ibope comprovam o seu bom momento e a adesão cada vez maior do assinante à sua programação.

Tem um preço

Profissionais da GloboNews ouvidos pela coluna relatam que a carga de trabalho, nesses dias de pandemia, está “insana” para todos.

“Tiraram todos do ‘grupo de risco’, diminuiu a mão de obra… Em determinado momento as baixas vão aumentar”, prevê um funcionário de lá. “Ninguém aguenta isso muito tempo.”

Importante

Vale destacar também os esforços de BandNews e CNN Brasil na cobertura da pandemia. Audiência é sempre importante, e isso ninguém discute. Porém, quanto mais veículos sérios estiverem trabalhando a favor da boa informação e da prestação de serviço, ganha o público.

Poltrona

Com as medidas adotadas pela Globo para evitar a propagação do coronavírus, Daphne Bozaski, que voltaria ao ar em “Nos Tempos do Imperador”, agora vai aproveitar para conferir novamente sua temporada de “Malhação: Viva a Diferença”. A atriz, que também gravou o spin off da trama para o Globoplay.

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA

Mudou tudo

“Nesse período de isolamento, que é tão necessário, é muito bom ter opções do que fazer em casa. E eu vou assistir, com certeza, nossa ‘Malhação’”, conta Daphne.

Só que “agora com o distanciamento daquela época das gravações, com outro olhar. Tive filho, fiz outros trabalhos, tudo mudou. Vai ser gostoso rever meus colegas no ar”, conclui.

Previsão

“Êta Mundo Bom!”, escrita por Walcyr Carrasco, deverá entrar em exibição em 20 ou 27 de abril. Na verdade, tudo vai depender dos ajustes na grade por causa da cobertura da pandemia. É a substituta de “Avenida Brasil” no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Como vai ficar

Antes da pandemia, a Globo marcou a volta do “Profissão Repórter” para o dia 28 de abril, uma terça-feira.

Só que agora, vale lembrar, o coronavírus mandou o calendário esportivo das quartas-feiras para escanteio. Resta saber como vai ficar.

Massaini

Oswaldo Massaini, um dos mais importantes produtores do cinema brasileiro entre as décadas de 1950 e 1970, completaria 100 anos em 3 de abril.

Fundador da Cinedistri, ele produziu mais de 60 títulos, entre eles “O Pagador de Promessas”, dirigido por Anselmo Duarte e, até hoje, o único filme latino-americano a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Homenagem

Para celebrar o centenário de Massaini, o Canal Brasil preparou uma programação especial com cinco longas que marcaram sua carreira.

Do dia 30 de março até 3 de abril, sempre às 16h, serão exibidos “Quem Roubou Meu Samba?”, Chico Fumaça, Beto Rockfeller, Independência ou Morte” e “Rio, Verão e Amor”.

Nocaute

O adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021 deu um verdadeiro nocaute nos canais pagos e abertos. Muitos deles, como SporTV e BandSports já haviam realizado uma série de investimentos, entre eles, contratações de comentaristas. Como ninguém sabe agora quando acontecerão de fato os jogos, contratos terão que ser rescindidos.

Novo trabalho

Enquanto se prepara para lançar disco inédito depois de 11 anos – o novo CD sai em setembro -, a cantora, compositora, produtora musical e multi-instrumentista Fernanda Porto tem postado nas plataformas digitais mini documentários sobre seu processo criativo e sua carreira.

Em época de quarentena, é mais uma opção conferir esses mini docs. Além disso, a partir de 10 de abril, Fernanda lançará um single a cada 15 dias até agosto, quando o álbum todo chegará ao mercado.

C’est fini

O canal National Geographic, consultado, ainda não consegue informar a data de exibição de um trabalho sobre Aretha Franklin, que será interpretada por Cynthia Erivo. A história da cantora será contada na série “Genius: Aretha”.

Já Erivo, é uma atriz britânica que ganhou diversos prêmios, como ‘Tony’, ‘Emmy’ e ‘Grammy’.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

