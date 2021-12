A Corsan assinou aditivos com 74 municípios, incluindo 9 dos 10 maiores contratos da Companhia. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira (17), por meio de coletiva de imprensa e comunicado ao mercado. Os municípios que aderiram representam cerca de 52% do faturamento da empresa, cujo prazo médio de contratos, ponderado pelo faturamento, agora é de 30 anos. A aditivação abrange 3,6 milhões de clientes desse conjunto de cidades. No comparativo, o total de usuários da Corsan é 7,3 milhões de pessoas, e o Rio Grande do Sul tem 11,4 milhões de habitantes.

Na quinta-feira (16), encerrou o prazo concedido pela Lei Estadual nº 15.708/21, que autoriza a privatização da Companhia. A aditivação é uma obrigatoriedade do novo Marco Legal do Saneamento, visando adequar os compromissos da empresa às metas exigidas pela lei federal. A adesão expressiva chancela a estratégia planejada pela Corsan e amplia o prazo dos contratos, trazendo segurança jurídica para ambas as partes.

O diretor-presidente da Companhia, Roberto Barbuti, avaliou os resultados obtidos: “Os municípios maiores e mais relevantes aderiram ao aditivo e, assim, estão prontos para serem protagonistas da universalização do saneamento, que é o principal foco do Marco Legal”, afirmou Barbuti.

Conforme o dirigente, “a Corsan seguirá aberta ao diálogo com os municípios que não aditivaram seus contratos, porém sem os benefícios previstos na lei estadual”. Salientou que essas cidades, cujos contratos permanecem válidos, seguirão contando com a prestação adequada de serviços por parte da Companhia. De acordo com o Marco Legal, o prazo final para inclusão de metas de universalização e de qualidade dos serviços de saneamento vai até 31/03/2022.